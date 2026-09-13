Oasis y la canción que los fans esperan escuchar en su regreso

Oasis es una de las bandas más reconocidas mundialmente y sus canciones son recordadas por generaciones. Entre ellas hay una canción que tiene un lugar especial en la historia del grupo y que muchos seguidores esperan volver a cantar junto a Liam y Noel Gallagher.

El tema fue publicado en 1996 como parte del álbum “(What’s the Story) Morning Glory?”, se convirtió en uno de los grandes himnos de Oasis y en una de las canciones más reconocidas de su repertorio.

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“Don’t Look Back in Anger”, uno de los grandes clásicos de Oasis

A diferencia de buena parte de los grandes éxitos de Oasis, “Don’t Look Back in Anger” es interpretada por Noel Gallagher. La canción fue escrita por el guitarrista y se convirtió en uno de los momentos más importantes de los conciertos de la banda.

Su coro también ayudó a convertirla en una de esas canciones que el público puede cantar prácticamente de principio a fin. Con los años, dejó de ser solamente un éxito de Oasis para convertirse en uno de los temas más representativos del rock británico de los años noventa.

“Don’t Look Back in Anger” también quedó relacionada con uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de Manchester. Después del atentado ocurrido en el Manchester Arena en 2017, ciudadanos de la ciudad comenzaron a cantar la canción como una muestra de solidaridad y unión.

El regreso de Oasis después de 16 años

Oasis regresó a los escenarios en 2025, poniendo fin a 16 años de separación. La reunión de Liam y Noel Gallagher fue uno de los acontecimientos más esperados por los seguidores del rock británico.

La gira Live ’25 recuperó varios de los grandes éxitos de la agrupación. Entre ellos “Wonderwall”, “Live Forever”, “Champagne Supernova” y “Don’t Look Back in Anger”.

El regreso permitió que una nueva generación pudiera escuchar en directo canciones que marcaron los años noventa. Mientras los seguidores que esperaron durante más de una década finalmente volvieron a ver a los hermanos Gallagher juntos sobre un escenario.

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