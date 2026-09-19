Así se activa la nueva Siri IA que llegó a iOS 27: ¿En qué iPhone es compatible? Entérese

¿Ya actualizó su iPhone a la última versión del sistema operativo? Porque sí, en caso de que no lo supiera ya está disponible iOS 27 ¡Esperada por varios usuarios! Dicha actualización, entre muchas cosas, incluye Siri IA, el asistente virtual de Apple, que llega repotenciado. Aquí le cómo puede activarlo para poder sacarle todo el provecho.

¿Qué dispositivos pueden instalar iOS 27 con Siri IA?

Naturalmente, no está disponible para todos los modelos de iPhone. Así que, es necesario que, verifique si su teléfono cumple con las condiciones para instalar este sistema operativo. Apple indicó que iOS 27 estará en dispositivos posteriores al iPhone 11, es decir, desde este en adelante. Incluso el iPhone SE de segunda generación está incluido.

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Sin embargo, tenga en cuenta que instalar iOS 27 no garantiza que pueda acceder a todas las funciones de inteligencia artificial. Esto se debe a que Apple Intelligence, que es el sistema que alimenta dichas funciones, está disponible en modelos desde el iPhone 15 Pro en adelante.

Eso sí, tenga en cuenta que esta función está disponible principalmente en inglés. La actualización en español estará disponible a partir de octubre.

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¿Cómo puede activarlo?

Es sencillo. Primero debe cambiar el idioma de su celular a inglés, en caso de que se encuentre en español. Recuerde que, deberá ir a la configuración general del dispositivo y cambiarlo.

Después, debe ingresar a ‘Configuración’ y buscar la opción de ‘Siri’. Allí le aparecerá la opción de ‘Siri con IA en versión beta’. De inmediato, tendrá la posibilidad de activar la función. Tenga en cuenta que deberá interactuar con Siri en inglés.

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¿Por qué debería instalarlo?

Se trata de uno de los lanzamientos que más ha llamado la atención entre las novedades de la nueva actualización. Y es que, Siri es una de las herramientas más útiles del iPhone, ya que permite manejar el dispositivo de manera más sencilla y acceder a diferentes funcionalidades.

En esta oportunidad, cuenta con funciones potenciadas por inteligencia artificial. Esto le permitirá al usuario tener conversaciones mucho más fluidas, obtener respuestas no solo más oportunas sino también completas. Podrá ayudarle a realizar diferentes acciones con las aplicaciones, según sus necesidades e intereses. Por ejemplo, modificará directamente mensajes o editará fotografías.