Noel Gallagher obtendrá histórico premio por la reunión de Oasis: su carrera será resaltada

Noel Gallagher y Oasis fueron dos de los nombres de mayor protagonismo en la industria musical durante 2025. La histórica banda británica regresó al ruedo, luego de varios años de separación y diferencias.

Miles de fanáticos pudieron cumplir un sueño que parecía impensable, como lo es fue poder ver a Oasis en vivo, desde escenarios legendarios.

Este hecho fue historia pura para la industria musical, y como prueba de hecho, Noel Gallagher recibirá un histórico premio, y aquí les contamos los detalles.

Noel Gallagher recibirá gran premio por vuelta de Oasis

Noel Gallagher tiene una de las carreras más grandes y legendarias de la historia del rock en Europa y el mundo. Este artista ha sido capaz de componer éxitos enormes, y componer canciones de brillo inigualable.

Este artista, tanto en solitario, como con su hermano Liam, han sido capaces de demostrar un poder inigaualable, y un legado enorme.

Justamente este recorrido musical será premiado próximamente, gracias al histórico regreso de Oasis como banda a los escenarios a nivel mundial.

Según reveló la organización de los Premios BRIT 2026, Gallagher será premiado con el reconocimiento a ‘Compositor del Año’, y resaltará la carrera de este artista único, tanto por si solo, como con Oasis.

En su galardón, los BRIT destacarán la composición de canciones excepcionales, y una carrera que ha transmitido emociones inigualables a varias generaciones.

Si desea ver la entrega de este gran galardón, les contamos que puede disfrutarlo, el próximo 28 de febrero, y se llevará a cabo en el Co-op Live Arena de Manchester.

¿Oasis hará más conciertos?

El tour de regreso de Oasis en 2025 fue uno de los sucesos más grandes de la industria musical. Esta banda volvió a demostrar su poderío sonoro, y la pasión de sus fanáticos, quienes se movilizaron mundialmente por ver sus shows.

Europa y varios países de Sudamérica tuvieron a los hermanos Gallagher en sus escenarios, por lo que miles de fans pudieron disfrutarlos.

Aun así, hubo algunos que no pudieron disfrutar de esta banda en vivo, y esperan que puedan darse nuevos shows próximamente.

Por ahora, no existe confirmación de nuevas fechas por parte de Oasis, aunque, si se rumora que podrían dar nuevos shows en 2026. Hasta entonces, sus fans deberán estar atentos a próximos anuncios de la banda.