¿Qué tanto sabe Juanes de Metallica? El artista aceptó participar en reto viral

Juanes fue abordado por el influencer y creador de contenido Shan Rizwan, reconocido por sus dinámicas musicales. El cantante fue puesto a prueba para identificar las canciones de una de sus agrupaciones de rock favoritas: Metallica.

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¿De qué se trata la dinámica en la que participó?

El artista tuvo que escuchar tres canciones y adivinar sus títulos. De lograrlo, ganaría $100. El propio Juanes fue quien seleccionó la agrupación, debido a que en múltiples ocasiones ha mencionado que fue fundamental para su formación musical desde una temprana edad.

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El segmento se llama ‘Track Star Show’ y consiste en realizar dinámicas musicales callejeras con transeúntes en la ciudad de Nueva York. Los invitados deben mencionar cuáles son sus artistas favoritos y poner a prueba sus conocimientos al identificar las canciones que escuchan a través de audífonos.

¿Cuáles fueron las canciones con las que fue puesto a prueba? ¿Lo logró?

El primero fue una de las canciones más populares de Metallica: ‘Enter Sandman’ parte del álbum ‘The Black Album’. De inmediato, reconoció el sencillo. Posteriormente, escuchó un fragmento de ‘Battery’ parte del álbum ‘Master of Puppets’, que también identificó sin mayor dificultad. En ese momento, aprovechó para enviar un mensaje a la banda, agradeciéndole por toda la inspiración que le brindaron y por el impacto que tuvieron en su formación.

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Finalmente, el nivel aumentó y Juanes tuvo que adivinar un tema del álbum ‘Master of Puppets’, titulado ‘The Thing That Should Not Be’. Esta fue la canción que más le costó identificar, pero finalmente acertó.