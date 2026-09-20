Def Leppard tendrá su primera película documental: saldrán a la luz datos inéditos

Buenos noticias para los fans de la icónica banda británica Def Leppard. Después de algunos meses, se ha confirmado la llegada de su primera película documental oficial: ‘Long Live Def Leppard’. Una apuesta que busca conectar con todos aquellos que han seguido fielmente el camino de la agrupación.

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¿De qué tratará ‘Long Live Def Leppard’?

Se trata de una producción que narrará la trayectoria de Def Leppard, compartiendo detalles inéditos de lo que ha sido su historia. Habrá material audiovisual exclusivo con la participación de figuras cercanas a la banda.

Así mismo, conoceremos por primera vez algunos de los retos y desafíos que marcaron el rumbo de los intérpretes de ‘Pour Some Sugar On Me’ (1987). Saldrán a luz anécdotas que no habían sido públicas, al menos hasta ahora. La cuenta regresiva ya inició, se espera que ‘Long Live Def Leppard’ este disponible a partir del próximo año (2027).

Será un viaje completo desde su origen hasta su consolidación como una de las bandas más importantes de la historia. Podremos ver más de lo que fueron sus primeros pasos en Sheffield, hasta su conquista de la industria musical con el lanzamiento de álbumes leyenda, como ‘Hystertia’ o la obtención de una popularidad sin medidas que permitió alcanzar importantes cifras en ventas.

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Detalles nunca antes compartidos con los fanáticos

Pero también, veremos como transitaron algunos de sus momentos difíciles, como la superación del accidente de Rick Allen o el fallecimiento de Steve Clark. Conoceremos más de lo que nunca se ha hablado al mundo.

La dirección estará a cargo de Jeff Feuerzeig, el cineasta ha confesado en múltiples ocasiones tener una admiración inmensa por la agrupación. Al respecto del proyecto, señaló: “esta no es la típica historia de sexo, drogas y rock ‘n’ roll”, dando a entender que se trata de un homenaje mucho más intimo y emotivo.

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Crosswalk, parte de la productora de cine independiente Bleecker Street, adquirió los derechos para Norteamérica de la cinta.