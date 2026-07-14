Oasis rompe histórico récord gracias a la selección de Inglaterra: el rock y el fútbol unidos

Oasis es, sin dudas, una de las bandas más icónicas y reconocidas en la historia de Inglaterra. Esta agrupación británica ha enamorado a miles de fanáticos en el último tiempo, gracias a su talento y poderío.

Este grupo se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la industria en los últimos tiempos, gracias a su gran regreso a los escenarios, con la reconciliación entre Noel y Liam Gallagher.

Más noticias: Gene Gallagher, hijo de Liam Gallagher lanza su primera canción: así suena

De hecho, este poderío se ha vuelto a notar en este 2026, gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026, y a la selección de Inglaterra. Incluso, Oasis rompió un gran récord a partir de este combinado.

Oasis rompe histórico récord gracias a la selección de Inglaterra

Oasis es una de las bandas más resaltantes en la historia de la música. Este grupo ha brillado de forma notable sobre todo gracias a su catálogo lleno de éxitos.

Varias de las canciones de este grupo gozan de una popularidad inigualable y resaltante. Aunque, hay una en concreto que se lleva la corona como la más reconocida de esta agrupación.

Esta es, nada más y nada menos que, ‘Wonderwall’, uno de los éxitos más destacados de la historia del rock británico.

Desde su lanzamiento, esta composición ha contado con una popularidad notable, al punto de ser una grabación inmortal que aun posee reconocimiento, hasta más de 30 años después de su salida.

Sin embargo, en este 2026 ha contado con un repunte icónico gracias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. La selección de Inglaterra ha utilizado esta canción como himno para el cierre de los encuentros.

Luego de cada victoria, los ingleses se reunen con sus fanáticos para cantar este éxito a todo pulmón, con un momento que ha dejado varias escenas virales en redes sociales.

De hecho, el propio Liam Gallagher prometió que si los ingleses ganan este torneo, cantará el éxito en vivo junto a su hermano.

Más noticias: La razón por la que los fans de Oasis se dan la vuelta durante los conciertos de la banda

No obstante, lo que no esperaban es que la banda rompiera un récord gracias a este repunte de la canción. ‘Wonderwall’ alcanzó el segundo puesto de la lista global de Spotify.

Este lugar fue conseguido gracias a más de 3 millones de reproducciones, impulsada, por supuesto, por el éxito de la selección de Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin lugar a dudas, esto habla del legado de Oasis, pero también demuestra la fuerza del rock y el fútbol cuando están unidos.