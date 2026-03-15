Liam Gallagher lanza brutal mensaje tras caída de Oasis en votaciones del Salón del Rock

Fiel a su estilo irreverente, Liam Gallagher volvió a generar polémica en redes sociales. El vocalista reaccionó después de que Oasis apareciera lejos de los primeros lugares en las votaciones de fans para ingresar al Rock and Roll Hall of Fame en 2026, y lo hizo con un mensaje cargado de sarcasmo dirigido tanto a quienes votaron como a quienes no lo hicieron.

Tras conocerse la posición de Oasis en la votación popular, Gallagher respondió en redes sociales con una frase que rápidamente se volvió viral.

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El cantante escribió: “Me gustaría agradecer desde el fondo de mi corazón a todas las personas que no votaron por nosotros”, en un mensaje lleno de ironía que dejó clara su postura frente al reconocimiento.

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Pero no se quedó ahí. El músico también lanzó otro comentario dirigido a quienes sí apoyaron la candidatura de la banda, diciéndoles simplemente que “se sentaran”, manteniendo el tono provocador que lo ha caracterizado durante toda su carrera.

Oasis lejos de los primeros puestos

Según los datos de la votación de fans, Oasis aparece bastante atrás en comparación con otros artistas nominados para la clase 2026 del Salón de la Fama del Rock.

Entre los nombres que lideran o compiten con fuerza en las votaciones aparecen artistas como Phil Collins, Mariah Carey y Shakira, lo que ha generado debate entre fans del rock sobre la presencia de artistas de distintos géneros en la lista.

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Gallagher nunca ha sido fan del Salón de la Fama

La reacción del cantante no sorprende demasiado. En varias ocasiones Liam Gallagher ha criticado abiertamente al Rock & Roll Hall of Fame, asegurando que no le interesa formar parte de la institución.

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Incluso en el pasado ha llegado a decir que el reconocimiento es “irrelevante” para el espíritu del rock, defendiendo la idea de que la música debe mantenerse viva fuera de museos o ceremonias oficiales.

El eterno espíritu rebelde del britpop

Aunque la nominación de Oasis ha generado expectativa entre los fans del britpop, la reacción de Gallagher demuestra que el cantante sigue manteniendo la actitud rebelde que marcó a la banda desde los años 90.