Esta es la banda de rock más joven de la historia, según los Récord Guinness: “Menos de 12 años”

Todo buen rockero debería conocer este dato o al menos, todo buen conversador. Black Diamonds es una de las bandas más importantes de la historia de la música, con una característica tan fascinante e interesante como pocas. ¡Son la agrupación de rock profesional más joven que ha existido!

Fueron cuatro niños que partieron del anonimato con una inalcanzable disciplina y pasión por el arte. Con un talento sin igual que les permitió convertirse en auténticos rockstars (con un Récord Guinness, además).

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¿Cómo se formó Black Diamonds?

La cuestión inició con AJ Marks (voz principal), Henry McIntyre (guitarra), Wolfgang Burger (bajo) y Nick Calnan (batería), estudiantes de música. No se conocían, pero terminaron coincidiendo en algunos ensayos mientras se formaban en una prestigiosa academia de música llamada DeAngelis Studio en Haverhill, Massachusetts.

Empezaron a compartir cuando tenían 7, 8, 10 y 11 años, respectivamente. Todo fluyó muy bien, se perfecto, especialmente porque compartían gustos e intereses alrededor del rock. De hecho, la primera vez que pasaron el rato fue haciendo música, se trató de su primer día de ensayo oficial. En esa oportunidad, interpretaron juntos ‘I Can’t Explain’ de la legendaria banda británica The Who.

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¿Cuándo se convirtieron en ‘la agrupación de rock profesional más joven’ de la historia?

A partir de allí, las cosas se dieron. Aunque formalmente se consolidaron como banda en 2009, dieron sus primeros pasos como banda, mientras hacían parte de un importante movimiento que impulsa el talento infantil y el amor por el rock, denominado: ‘Back to Rock’. Tiempo después hicieron historia.

A finales de 2010, específicamente el 19 de diciembre debutaron en el mercado, la agrupación estrenó su primer álbum ‘Rock School – Turn It Up!’. Con el lanzamiento de dicho proyecto se consolidaron como el ‘Grupo de rock más joven (masculino)’ de la historia, puesto que, para ese momento los cuatro miembros acumulaban una edad promedio de 11 años y 130 días.

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Con esto, se convirtieron en acreedores del Récord Guiness.