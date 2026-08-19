Oasis lanza el primer tráiler oficial del documental de su regreso: ¿Cuándo saldrá al público?

Oasis ha sido una de las bandas más grandes y reconocidas de los últimos años en el mundo del rock. Este grupo británico ha enamorado a miles de personas, gracias a sus éxitos, y un estilo icónico que ha encantado a la industria.

A pesar de este éxito, diferencias personales causaron que Oasis se tuviera que separar por varios años, con un alejamiento que parecía definitivo. A pesar de esto, la agrupación regresó años después con shows por todo lo alto.

Sin lugar a dudas, el regreso de Oasis es uno de los hechos más grandes y destacados en la historia del rock. Por ello, la banda ha optado por revelar detalles inéditos en un gran documental que será lanzado para sus fans.

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De hecho, la banda reveló este 18 de agosto el primer tráiler de este ‘film’. En caso de que te lo hayas perdido, aquí te lo mostramos.

Oasis lanza el primer tráiler oficial del documental de su regreso

La reconciliación de los hermanos Gallagher, y en consecuencia el regreso de Oasis, son dos de los momentos más sorprendentes e inesperados de la historia de la música.

Esta banda se había separado con diferencias que parecían totalmente innegociables, y que marcaron una grieta importante en el mundo de la música.

Muchos fanáticos creyeron que existía la posibilidad de que la banda jamás volviera a tocar en vivo. No obstante, todo cambio durante su gran regreso en 2025.

Este grupo volvió por todo lo alto, y justamente le mostrarán ese proceso de reinicio a cada uno de sus fanáticos con un documental que estará imperdible para los verdaderos amantes de la música.

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En conjunto con Disney, Oasis presentará un documental que llevará el nombre de ‘Oasis Documentary’, y que promete mostrar detalles inéditos, tanto de su separación, como de su proceso de regreso.

Justamente esto se empezó a notar con el primer tráiler de este documental, donde se pueden ver momentos imperdibles para los amantes de esta banda.

¿Cuándo sale?

La salida de este documental está pautado para llevarse a cabo el próximo 11 de septiembre. En dicha fecha se lanzará en cines, y se espera que poco tiempo después llegue a la gran y reconocida plataforma de ‘streaming’.