¿Colombia en la lista? Oasis confirma nueva gira para 2027 y estos son los países confirmados

La banda británica Oasis volverá a los escenarios en 2027 con una gran gira internacional que contempla 39 conciertos en ocho países. La nueva etapa de la gira de reunión comenzará en Glasgow, Escocia, el 21 de mayo y tendrá como destino final Knebworth, un lugar especialmente recordado por la historia del grupo.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher recorrerán Reino Unido, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda. Colombia no aparece entre los países anunciados, por lo que el público colombiano tendrá que esperar para conocer si la banda incorpora nuevas fechas proximamente.

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La gira comenzará con cinco presentaciones en Celtic Park, Glasgow, entre el 21 y el 29 de mayo. Después, Oasis irá a Mánchester, allí ofrecerá diez conciertos en el Etihad Stadium durante junio.

En julio, la agrupación pasará por Europa con paradas en Múnich, Barcelona, Ámsterdam, París y Roma. Durante agosto, pasará a Estados Unidos, específicamente en Boston y Las Vegas. El tramo final tendrá conciertos en Irlanda y Knebworth durante septiembre, escenario donde Oasis protagonizó uno de sus conciertos más recordados en 1996.

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Un regreso del que se conocieron pistas en 2025

Oasis retomó su actividad en agosto de 2024 después de solucionar una disputa entre sus integrantes que durante 15 años mantuvo separada a la agrupación. La expectativa alrededor del regreso provocó una ampliación de las fechas inicialmente previstas en Reino Unido y posteriormente llevó al anuncio de presentaciones en América y Asia.

Los primeros conciertos de esta reunión tuvieron lugar en Cardiff, en julio de 2025. Durante aquella etapa, Liam y Noel visitaron 11 países: Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, México, Japón, Corea del Sur, Australia, Argentina, Chile y Brasil.

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Antes del cierre de su presentación en Wembley, en septiembre de 2025, Liam también alimentó las expectativas sobre una continuación de la gira. Antes de interpretar ‘Champagne Supernova’, expresó al público: “Nos vemos el próximo año”.

Meses después, a comienzos de septiembre de 2026, Noel habló sobre el futuro del grupo durante una entrevista con Talksport: “Digámoslo así: el próximo año no hay torneo de futbol, así que tenemos que hacer algo en verano, ¿cierto?”.