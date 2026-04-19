No se lo pierda: Anime de acción y terror sobrenatural que tiene a todos adictos ¿Dónde puede verlo?

El anime es una de las industrias más brillantes de los últimos años en lo que a entretenimiento se refiere. Varias producciones han encantado a los fanáticos, y se han convertido en series o películas absolutamente brillantes.

Mes tras mes, varias entregas se convierten en tendencia y acaban por generar atención para los fanáticos, tanto en las redes sociales, como también en las plataformas de streaming.

Dentro del catálogo de producciones inacabable que posee el anime, existen una gran cantidad de temáticas. Sin embargo, la acción y el terror son dos de las más predominantes.

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Si usted es amante de estos 2 temas y desea disfrutar de estas emociones a través del anime, aquí les contamos una serie imperdible que debe ver al detalle.

El anime de acción y terror que tiene a todos adictos

En los últimos años varias producciones de anime han flotado como parte indudable del éxito de este género. Animes de la talla de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ o ‘One Piece’ son emblemas de la industria.

Recientemente se han agregado varias producciones destacadas a este liderazgo del anime, y una de ellas es, sin lugar a dudas, ‘Chainsaw Man’.

Este anime ha logrado unificar en una sola fórmula dos de los temas más brillantes del entretenimiento, como lo son el terror y la acción.

‘Chainsaw Man’ es una mirada sobrenatural a una historia trepidante que encanta a miles de fanáticos, sobre todo por las emociones que generar a partir de la tensión y los miedos que conviven con el ser humano en su vida cotidiana.

Desde su primer lanzamiento en 2018 esta producción ha encantado a todos, tanto en manga, como en anime, y hasta en el cine.

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En 2025 se dio una muestra clara de su éxito, con lo que fue la película del ‘Arco de Reze’, una de las más brillantes del anime de forma reciente, a la par de las entregas de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’.

Si a usted le gusta el terror oscuro y sobrenatural a partir de la acción, les contamos que esta es una ocasión excepcional para aficionarse.

Si desea disfrutar de esta entrega, les contamos que su manga se divide en 2 partes, y actualmente la atención es total, pues el cierre de su segunda parte fue publicada hace apenas 1 mes. Mientras que si desea seguirlo en su versión anime, puede disfrutar de lo publicado hasta ahora a través de la plataforma de Crunchyroll.