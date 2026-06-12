El éxito de rock que cambió la música en la década de los ’80’s, según James Hetfield: es un clásico

James Hetfield es una de las grandes estrellas del metal a nivel mundial. Este icónico artista ha enamorado a miles de fanáticos, gracias a una trayectoria indudable, y a la capacidad inigualables de lanzar éxitos brillantes.

Este cantante ha generado una gran cantidad de emoción por varios años, y de hecho, se ha convertido en una de las opiniones más respetables del mundo de la música.

Más noticias: Las dos canciones de Metallica más difíciles de tocar, según James Hetfield: son muy famosas

Como cualquier artista, James Hetfield tiene sus propias influencias, y hasta ha reconocido en varias ocasiones que tiene canciones concretas entre sus favoritas. Por ello aquí les hablaremos sobre una en específico que, según él mismo, cambió la música de la época.

El éxito de rock que cambió la música en la década de los ’80’s, según James Hetfield

Para nadie es un secreto que, James Hetfield ha estado presente en la vida de millones de fanáticos por varias décadas. Su poderío con Metallica es indudable, y así lo ha demostrado con varios éxitos icónicos.

Hetfield ha sido un apasionado de la música, tal y como lo ha demostrado al público desde inicios de los ’80’s. Aquella era una época clave para el género rock y para el metal.

De hecho, varias de las bandas más grandes de la industria surgieron en aquel momento. Aun así, James ha sido crítico con varios movimientos de la época.

Para Hetfield, uno de los géneros más polémicos del momento era el glam metal. Incluso, para el vocalista de Metallica hubo una canción en concreto que salvó a la industria.

De acuerdo con el líder de esta icónica banda, esta composición fue ‘Smells Like Teen Spirit’ de Nirvana. Este fue uno de los éxitos más legendarios del grunge, gracias a éxitos brillantes.

Según Hetfield, este himno revolucionó a la industria, en un momento en el que el glam metal empezaba a ser muy “sobreproducido”.

Más noticias: La histórica canción de Metallica que James Hetfield nunca se cansa de tocar: “aun nos divertimos”

Indudablemente, el peso de este éxito es icónico, al punto de ser destacado como una de las composiciones más brillantes de la historia del rock.

Nirvana ha dejado un legado indudable, sobre todo por esta canción, que se ha convertido en una canción inmortal para el mundo de la música.

Sin lugar a dudas, este éxito es brillante, y muestra de ello es el gran respeto de Hetfield hacia ella por su impacto en la industria de la época.