¿Quién es el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026? Ya debutó, es centrocampista y rompió récord

La Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó con todas sus emociones para los amantes del fútbol el pasado 11 de junio. Esta icónica competencia presentó su jornada inaugural durante el jueves, con un choque brillante entre México y Sudáfrica.

La ‘tri’ mexicana se llevó los 3 puntos frente a su fanaticada, gracias a un 2-0 sellado gracias a goles anotados por parte de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Este partido quedó para la historia de los mundiales, gracias a que fue el partido inaugural de esta edición. Sin embargo, también logró romper un récord de gran importancia, gracias a la participación de un jugador de la selección de México.

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Uno de los miembros de la oncena azteca se convirtió en uno de los jugadores más jovenes en ser parte de la historia de la Copa del Mundo de la FIFA, y aquí les contamos de cuál se trata.

¿Quién es el jugador más joven de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sin lugar a dudas, esta Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta con una gran cantidad de talento joven. Grandes estrellas de notable juventud dirán presente en las canchas, como es el caso de Lamine Yamal, o Joao Neves.

Varias de estas joyas esperan su turno para llevar a cabo su debut en este torneo. Sin embargo, hay una que ya saltó a la cancha, y que incluso logró romper un gran récord gracias a su participación.

Se trata de, nada más y nada menos que, Gilberto Mora, uno de los centrocampistas más talentosos del combinado mexicano para esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este jugador ingresó durante el choque ante Sudáfrica. Mora no solo participó en la victoria de su seleccionado, sino que también logró convertirse en el jugador más joven en la historia de México en jugar en la Copa Mundial de la FIFA.

Esta marca fue conseguida gracias a que este jugador formó parte del encuentro con un total de 17 años, 7 meses y 28 días.

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Del mismo modo, Mora también se convirtió en el sexto jugador más joven en participar de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El récord a jugador más joven en la historia en todo el torneo es sostenido por Norman Whiteside de Irlanda del Norte, quien lo logró con 17 años, 1 mes y 10 días en la Copa Mundial de la FIFA de 1982.