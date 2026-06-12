Gane boleta para ver a Fito Páez HOY en el Movistar Arena de Bogotá: participe aquí con Radioacktiva

Fito Páez se prepara para un show imperdible este 12 de junio en Bogotá. El icónico artista del rock sudamericano dirá presente en la capital, donde dará una presentación histórica por su gira ‘Sale el Sol’.

Si usted es uno de los fanáticos apasionados de este legendario músico, pero aun no tiene boleta para este show, les contamos que en Radioacktiva les tenemos una oportunidad imperdible para disfrutar de este concierto.

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Para ganarse una de las diez boletas sencillas que daremos para este show lo único que debe hacer es inscribirse en el próximo formulario y completar el rompecabezas. Los primeros en lograrlo se llevarán el premio.

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En caso de que sea el gran ganador de este premio, desde Radioacktiva nos comunicaremos con usted durante este 12 de junio, para entregarle la boleta para este show.