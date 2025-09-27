Tres series de anime que le van a gustar si es fan de Demon Slayer; algunas se pueden ver GRATIS

Demon Slayer se convirtió en una de las películas más vistas de anime en la historia del cine, por lo que tan solo a unos días de su estreno en la pantalla grande, ya tenía cientos de comentarios positivos por parte de los fans y la crítica. Pero eso no es todo, pues también se convirtió en una de las cintas más taquilleras, pues en todas las salas había largas filas de fans que querían ir a ver esta historia.

Tanto fue el furor, que ya muchos están hablando de lo que podría ser la segunda entrega, que se espera se de en los próximos años, en donde se cuente todo lo que pasó en realidad después de ganar las batallas y si en realidad este será el fin del mal.

Leer más: Los 5 animes más populares de esta semana en Crunchyroll para hacer maratón

Sin embargo, este no es el único anime que le podría gustar, pues si usted es fan de Demon Slayer, hay algunas series muy populares que sin duda podrían entrar en el TOP 3 de sus favoritas por su trama, los gráficos y todo lo relacionado a unos combates cargados de mucha emoción. Incluso, muchas de ellas están disponibles totalmente gratis, así que puede verlas desde cualquier parte.

Tres series que le van a gustar si es fan de Demon Slayer

Jujutsu Kaisen: Guerra de hechiceros: Se trata de una producción de anime japones que es muy popular en la actualidad, Gege Akutami. Shūeisha, quien se encargó de darle mucha popularidad. Cuenta la historia de un joven que se une a unos hechiceros para poder acabar con una poderosa maldición, pero este proceso no es lo que se imagina, pues tiene que superar varias luchas, en donde se verán implicadas personas cercanas a él.

Más noticias: 10 Obras maestras del anime que demuestran que Ghibli no es el único gigante

Fullmetal Alchemist: Brotherhood: Su estreno oficial se dio en el 2009 y desde entonces, para muchos este sería el mejor anime de la historia. Fue escrito por Hiroshi Onogi, por lo que fue escrita con el fin de que se pudiera contar nuevamente la historia original que enamoró a los fans hace varios años. Habla sobre unos hermanos, Edward y Alphonse Elric, quienes con criados en una aldea alejados de todos, por lo que con el paso de los años empezaron a sentir amor por la alquimia, encontrando varios secretos que nadie se imaginaba.



Dororo: Un anime que se estrenó en el 2019 y que muchas personas consideran que tiene un gran parecido con todo lo relacionado con Demon Slayer. Habla sobre un guerrero que le concede partes de su hijo, recién nacido, a 12 demonios, todo esto con el fin de poder obtener mayor riqueza y prosperidad en su vida, pero sus planes cambian por completo de un momento a otro, teniendo que enfrentar a sus peores miedos.