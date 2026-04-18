Jujutsu Kaisen ¿Cuántas temporadas faltan y posible fecha del final del anime?

El fenómeno global de Jujutsu Kaisen no detiene su expansión tras el impacto que dejó su tercera temporada. El éxito reciente impulsó a MAPPA a confirmar el desarrollo de la cuarta entrega del anime, una noticia que encendió de inmediato las expectativas de los fans.

El estudio ya trabaja en nuevos episodios, aunque todavía no define la fecha de estreno de la segunda parte del arco del Culling Game. La industria espera que el evento JUJU FES 2026, programado para agosto de ese año, entregue detalles clave sobre el futuro de la franquicia.

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En paralelo, la conversación no solo gira en torno a la continuidad inmediata de la serie, sino también a su posible desenlace. El equipo creativo aún no confirma cuántas temporadas necesitará el anime para cerrar la historia de Yūji Itadori. Sin embargo, el calendario de adaptación y el material disponible del manga permiten proyectar un final más cercano de lo que algunos fanáticos imaginan.

¿Cuándo acabaría Jujutsu Kaisen?

El manga original de Gege Akutami concluyó en 2024 después del intenso arco del Shinjuku Showdown, lo que marcó el cierre de una era dentro de la historia principal. No obstante, el universo narrativo no se detuvo. En 2025, Akutami regresó junto a Yuji Iwasaki con la secuela Jujutsu Kaisen Modulo, publicada en Weekly Shonen Jump de Shueisha, que amplió el mundo de la franquicia con una propuesta completamente nueva.

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Este spin-off se sitúa en el año 2086, es decir, 68 años después de los eventos originales. La historia sigue a Yuka y Tsurugi Okkotsu, descendientes de Yuta Okkotsu y Maki Zenin, quienes enfrentan una invasión de origen alienígena protagonizada por los llamados “Simurianos”. El proyecto concluyó en marzo de 2026, lo que abre la puerta a futuras adaptaciones, aunque el foco actual permanece en la serie principal.

¿Qué falta por contar en la historia de Jujutsu Kaisen?

Para entender el posible final del anime, conviene revisar su adaptación. La primera temporada cubrió hasta el capítulo 64 del manga. La segunda avanzó del capítulo 65 al 137 y adaptó el icónico Incidente de Shibuya. Luego, la tercera temporada llevó la historia del capítulo 138 al 181, incluyendo los arcos de la Ejecución de Itadori, la Preparación Perfecta y el inicio del Culling Game en la colonia Sendai.

El manga cuenta con 271 capítulos, por lo que aún quedan cerca de 90 por adaptar. Si el estudio mantiene el ritmo actual, la serie necesitará al menos dos temporadas adicionales, lo que situaría el cierre en una hipotética quinta temporada.

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En cuanto a fechas, la franquicia ha mantenido lanzamientos espaciados: 2020 para la primera temporada, 2023 para la segunda y 2026 para la tercera. Bajo ese patrón, la cuarta podría llegar en 2029 y el final en 2032.

Aun así, la reducción en la cantidad de episodios por entrega podría acelerar el calendario, e incluso algunos seguidores especulan con estrenos desde 2027. Por ahora, todo depende de los anuncios oficiales de MAPPA.