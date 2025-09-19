10 Obras maestras del anime que demuestran que Ghibli no es el único gigante

El cine de anime ha trascendido más allá de los icónicos trabajos de Studio Ghibli. Si bien sus producciones han marcado generaciones, existe una vasta riqueza de largometrajes que exploran otros territorios narrativos y visuales, abordando temáticas profundas y universales.

Aquí, le presentamos diez películas que merecen ser conocidas y que ampliarán su horizonte sobre el cine de animación japonés, alejándose un poco del enfoque habitual en Ghibli.

10 Obras maestras del anime

1. Your Name

No es un secreto que Your Name se convirtió en un fenómeno cinematográfico, superando incluso a algunas de las obras más populares de Ghibli en taquilla. Esta obra de Makoto Shinkai cuenta la historia de Mitsuha y Taki, dos jóvenes que, por circunstancias sobrenaturales, comienzan a intercambiar cuerpos.

A lo largo de la película, la relación entre ellos se va transformando de forma profunda, con momentos de comedia, drama y giros inesperados, todo ello acompañado de una banda sonora inolvidable y un apartado visual que se ha convertido en referente del cine de anime.

2. A Silent Voice

El bullying y la exclusión social son temas tratados en A Silent Voice, una película que aborda la culpa, la redención y el perdón de una forma cruda pero realista. La historia sigue a Shoya Ishida, un joven que acosó a Shoko Nishimiya, una chica sorda, durante su infancia.

Años después, cargado de remordimientos, busca hacer las paces con ella. Esta obra no solo es un impresionante drama visual, sino que también ofrece una profunda reflexión sobre el impacto del bullying y el poder de la empatía.

3. The Boy and the Beast

Mamoru Hosoda es conocido por sus historias sobre la familia, la identidad y el crecimiento personal. En The Boy and the Beast, Ren, un niño huérfano, entra por azar en el Reino de las Bestias y se convierte en discípulo de Kumatetsu, una criatura ruda y solitaria.

A través de esta relación, el filme explora el concepto de pertenencia y la evolución personal, todo dentro de un contexto lleno de acción y aventura.

4. Perfect Blue

La obra de Satoshi Kon es conocida por su tratamiento de la identidad y la percepción, temas que se exploran de manera fascinante en Perfect Blue.

Este thriller psicológico sigue a Mima, una ex idol que intenta reinventarse como actriz, pero pronto empieza a perder la noción de lo que es real y lo que es una fantasía. Esta película, que debutó en 1997, es un referente en el género por su manera de tratar el colapso de la identidad y la obsesión con la fama.

5. In This Corner of the World

Aunque Grave of the Fireflies es la película más conocida sobre los horrores de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los niños, In This Corner of the World ofrece un enfoque igualmente conmovedor y menos conocido.

Ambientada en Hiroshima, sigue la vida de Suzu, una joven cuyo mundo se ve trastornado por los eventos bélicos. La película captura los efectos sutiles pero devastadores de la guerra sobre la vida cotidiana, entrelazando momentos de dolor con gestos de humanidad.

6. Look Back

Estrenada en 2024, Look Back se ha consolidado rápidamente como una de las joyas modernas del anime. La película sigue a dos amigas, Fujino y Kyomoto, quienes comparten su pasión por el dibujo y sueñan con convertirse en mangakas.

A través de su historia, la cinta transmite no solo el amor por la creación artística, sino también las dificultades y frustraciones que surgen al perseguir una carrera creativa.

7. Maquia

Maquia: When the Promised Flower Blooms nos presenta a Maquia, una joven de una raza longeva, que adopta a un niño humano, Ariel, tras la destrucción de su hogar.

A pesar de que la historia se desarrolla en un mundo de fantasía, el filme aborda temas universales como el amor maternal, la supervivencia y el paso del tiempo, explorando la diferencia entre la longevidad de Maquia y el crecimiento acelerado de Ariel.

8. Night Is Short, Walk on Girl

La obra de Masaaki Yuasa se caracteriza por su estilo único, y Night Is Short, Walk on Girl es un ejemplo perfecto de su enfoque juguetón y extravagante.

En esta película, una universitaria vive una noche de fiesta surrealista en Kioto, una aventura llena de situaciones impredecibles, humor absurdo y momentos encantadores. Más que una trama tradicional, la película es una celebración de la libertad y la experiencia del momento.

9. Colorful

Colorful es una película profundamente emotiva que comienza cuando el alma de un hombre en el umbral de la muerte ocupa el cuerpo de Makoto Kobayashi, un adolescente que se suicidó.

Durante los seis meses que le otorgan para descubrir el “pecado” que llevó a Makoto a tomar esa decisión, el protagonista aprende sobre el sufrimiento humano y la complejidad de las emociones, mientras enfrenta la depresión y la culpa.

10. I Want to Eat Your Pancreas

El título de I Want to Eat Your Pancreas puede parecer peculiar, pero detrás de él se esconde un drama desgarrador y profundo.

La historia sigue a un joven que, al descubrir que su compañera de clase, Sakura, padece una enfermedad terminal, decide acompañarla en su última etapa de vida. La película es una reflexión sobre la amistad, la muerte y la importancia de vivir el presente sin adornos ni artificios.

Estas diez películas ofrecen un recorrido diverso por el cine de anime, explorando temáticas como la identidad, el amor, la guerra y la redención, todas ellas con un enfoque visual y narrativo que trasciende los límites del género.