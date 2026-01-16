El anime de fantasía oscura que arrasó en streaming; superó a ‘Jujutsu Kaisen’ 

El mundo del anime sigue tomando fuerza en el streaming. Cada nueva temporada llegan decenas de estrenos, pero solo unos pocos logran destacar y generar conversación desde su primer episodio. En este inicio de 2026, una serie ha conseguido llamar la atención tanto del público como de la crítica, colocándose rápidamente entre las producciones más vistas y comentadas del momento.

Se trata de Sentenced to Be a Hero, un anime de fantasía oscura que debutó con un primer capítulo de larga duración y que, tras su estreno, se convirtió en un éxito inmediato. Su impacto ha sido tal que ya se perfila como uno de los mejores animes del año, logrando incluso superar en valoración y recepción a populares animes como Jujutsu Kaisen.

La serie está producida por Studio KAI y dirigida por Hiroyuki Takashima. Desde su llegada al streaming, ha destacado por su animación y una historia que atrapa desde el inicio. Las valoraciones en plataformas especializadas han sido muy altas, con puntuaciones que reflejan que no se trata de un éxito pasajero.

¿De qué trata el anime ‘Sentenced to Be a Hero’ y dónde se puede ver?

Sentenced to Be a Hero nos presenta un mundo donde el concepto de heroísmo tiene un significado muy distinto al habitual. En esta historia, convertirse en héroe no es un honor, sino un castigo impuesto a los criminales más peligrosos. Estas personas son obligadas a luchar en la primera línea contra el ejército del rey demonio, con la promesa de ser revividas si mueren en combate para seguir peleando.

La trama se centra en un líder condenado por un crimen grave que, durante su misión, se cruza con una diosa. El encuentro entre ambos da lugar a un pacto que podría cambiar el destino de ese mundo marcado por la guerra y la desesperación.

El anime está disponible en Crunchyroll, donde se estrenó el pasado 3 de enero. Su primer episodio, de aproximadamente una hora, dejó una muy buena impresión y sentó las bases de lo que promete ser una de las producciones más destacadas de 2026. Para muchos fans, Sentenced to Be a Hero ya es una de las grandes sorpresas del año y una serie a seguir muy de cerca.