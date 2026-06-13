Diferencias entre gasolina extra y corriente: ¿Cuál es mejor y qué pasa si se equivoca? Explicación

Saber la diferencia entra la gasolina extra y corriente es uno de los intereses más grandes entre los conductores para saber cuál es el ideal para su vehículo. Aunque ambos combustibles cumplen la misma función, sus características pueden influir en el consumo, rendimiento del motor y el cuidado del mismo. Equivocarse en el eligir el tipo de combustible puede generar incertidumbre frente a posibles consecuencias mecánicas.

La duda entre los conductores crece, por eso aquí le esplicamos las diferentes entre la gasolina extra y la corriente y lo qué ocurre al utilizar una no recomendada por el fabricante. Así usted podrá elegir la mejor opción para su vehículo y eviter daños futuros.

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¿Qué diferencia hya entre la gasolina corriente y extra?

La diferencia principal radica en el octanaje de los combustibles. Pero, ¿qué es el octanaje? Es la capacidad que tiene la gasolina para aguantar la presión dentro del motor explote. Un motor de alta compresión exprime mucho la mezcla de aire y gasolina; si usas corriente, la gasolina explota antes de tiempo debido a la presión, lo que genera un mal funcionamiento. La extra aguanta esa presión y explota exactamente cuando la bujía tira la chispa.

Es decir, la gasolina corriente maneja un octanaje bajo que esta diseñado para motores estándar que funcionan a menor presión. Mientras que la extra tien un mayor octanaje, perfecto para motores de alta tecnología, con turbocompresores (motores Turbo) o alta relación de compresión.

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¿Cuál es mejor, gasolina corriente o extra?

En realidad no hay una mejor que la otra. En sí, lo que verdaderamente es la recomendación que indique el manual del vehículo. Si recomienda combustible normal, usar extra se vuelve casi que un desperdicio de dinero, pues el motor quemará el combustible de la misma forma sin una mejoría.

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En cambio, si su carro tiene un motor Turbo o de Alta Gama, la Extra es obligatoria para que el motor rinda al 100% y no se desgaste prematuramente. Si llega a utilizar corriente, muy probablemente ocurrirá un fenómeno llamado “cascabeleo” que es porque el combustible explota antes de tiempo.