Primer anime de ‘Dragon Ball’ llega a plataforma de streaming ¿Dónde verlo GRATIS?

‘Dragon Ball’ es uno de los animes más influyentes en la historia de la animación japonesa. Creado por Akira Toriyama y estrenado en 1986, narra las aventuras de Son Goku, un niño con habilidades sobrehumanas, una gran pasión por las artes marciales y una misteriosa cola de mono. Su vida da un giro cuando conoce a Bulma, una joven que busca las siete Esferas del Dragón, capaces de invocar a un dragón que concede cualquier deseo.

A lo largo de sus primeros viajes, Goku entrena con el Maestro Roshi, compite en torneos, se hace amigo de personajes como Krilin y Yamcha, y se enfrenta a poderosos enemigos como el Ejército Red Ribbon. La mezcla de acción, humor y aventuras convirtió a Dragon Ball en un fenómeno mundial, dando lugar a secuelas como Dragon Ball Z, Dragon Ball Super y varias películas. Para muchos seguidores, la primera etapa del joven Goku sigue siendo la más entrañable y divertida.

Pluto TV estrena el anime clásico gratis y en español

Desde el 1 de septiembre, la plataforma gratuita Pluto TV cuenta con un canal exclusivo dedicado a la serie clásica de Dragon Ball. Este canal transmite los capítulos en español y sin censura, con una programación continua que inicia a las 21:00 horas y se repite a lo largo del día, permitiendo un acceso sencillo para cualquier espectador.

En esta primera etapa, Pluto TV ofrece los primeros 82 episodios de la serie, que abarcan desde el primer encuentro entre Goku y Bulma hasta el final de la saga contra el Ejército Red Ribbon. Esto incluye momentos icónicos como el Torneo de Artes Marciales y la búsqueda inicial de las Esferas del Dragón.

Cómo seguir viendo la serie completa

Si bien Pluto TV no transmite los 194 episodios originales, quienes quieran continuar con la historia a partir del capítulo 83 pueden hacerlo a través de AnimeBox, una plataforma de pago que cuenta con el resto de la serie y otras producciones de la franquicia, como Dragon Ball Z Kai o el próximo Dragon Ball Daima.

Este estreno forma parte de la estrategia de Pluto TV para recuperar clásicos del anime. Antes ya había lanzado un canal dedicado a las primeras series de Lupin III, y ahora ofrece la oportunidad de disfrutar del inicio de Dragon Ball de manera gratuita, legal y en español, ideal tanto para nuevos espectadores como para quienes crecieron viendo las aventuras de Goku.