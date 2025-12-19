El anime está pasando por uno de los mejores momentos de su historia. En los últimos años, este tipo de animación japonesa ha ganado gran popularidad a nivel mundial, llegando a nuevas audiencias gracias a las plataformas de streaming y a historias cada vez más interesantes.

Durante este año, series como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba dominaron en número de reproducciones y arrasaron en popularidad, consolidándose como uno de los mayores éxitos recientes de la industria.

Le puede interesar: Los mejores animes que se estrenaron este 2025, según la IA; son imperdibles

A la par, producciones legendarias como One Piece continúan vigentes, demostrando que las grandes historias pueden mantenerse relevantes con el paso del tiempo. Otros títulos como Jujutsu Kaisen, Oshi no Ko y Frieren también dejaron una fuerte huella entre los fans.

Con este panorama, el 2026 se prepara para ser un año cargado de estrenos importantes. Nuevas temporadas, finales esperados y apuestas originales formarán parte de un calendario que promete mantener a los seguidores del anime atentos durante todo el año.

Los mejores animes que se estrenarán en 2026

El 2026 llegará con una oleada de producciones que prometen cautivar la atención de los seguidores del anime. Uno de los regresos más esperados es Frieren, que estrenará su segunda temporada en enero. En el mismo mes, Jujutsu Kaisen volverá con su tercera temporada, una de las más anticipadas por los fans del género de acción y oscuridad.

Por otro lado, One Piece continuará siendo uno de los grandes protagonistas del anime en 2026 con el estreno del arco de Elbaph, una etapa muy esperada por los seguidores de la serie.

Mire también: One Piece cambia para siempre: el anime dejará su formato clásico y ahora se emitirá así

A continuación, le presentamos la lista completa de los animes más esperados que llegarán en 2026, junto con sus fechas aproximadas de estreno y plataformas disponibles: