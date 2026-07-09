¿Néstor Lorenzo se va de Colombia? Revelan el irrefutable video que definiría su futuro

La posibilidad de que Néstor Lorenzo salga de Colombia se ha convertido, sin dudas, en uno de los temas de debate en las últimas horas. Luego de que el entrenador de la ‘tricolor’ cayera eliminado ante Suiza, muchois dudan de la continuidad de su proceso.

El director técnico ha sido duramente cuestionado en la opinión pública, especialmente con aficionados que esperaban una mejor actuación de la ‘tricolor’ en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Ante este panorama de expectativa, se ha revelado un video que confirmaría el futuro de Néstor Lorenzo de forma irrefutable, y aquí se lo mostramos.

¿Néstor Lorenzo se va de Colombia?

Indudablemente, el ciclo de Néstor Lorenzo ha sido uno de los más destacados y notables de los últimos años en la ‘tricolor’. El entrenador argentino logró llevar a Colombia a victorias históricas.

A pesar de esto, algunos hinchas piden un cambio de rumbo en el timón, para así permitir que Colombia llegue a un nuevo nivel competitivo.

Para ello, la Federación Colombiana de Fútbol deberá buscar candidatos, y no renovar el contrato al argentino, cuyo vínculo culmina el próximo 30 de julio.

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Aun así, el futuro del entrenador ‘tricolor’ ya estaría definidio. Justo así lo reveló el periodista César Augusto Londoño.

De acuerdo con Londoño, la Federación Colombiana de Fútbol habría decidido la continuidad de Lorenzo para el próximo proceso. Justo así lo confirmó con un video en sus redes sociales.

🚨Atención: Mi video más corto.

Para una gran noticia pic.twitter.com/3R7JTPbLPy — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) July 9, 2026

Esto ha causado varias reacciones en redes sociales, aunque, algunos esperan a la gran confirmación de la Federación Colombiana de Fútbol respecto a esta decisión.

Por el momento todo se mantiene a la espera en la ‘tricolor’ luego de lo que fue la dura eliminación ante Suiza, en una agónica tanda de penales.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección?

En caso de que desee seguir las próximas novedades de la Selección Colombia, les contamos que el próximo encuentro de la ‘tricolor’ estaría agendado para el mes de septiembre, cuando se dé una nueva fecha FIFA.

Aun no hay rival, pero se espera que el combinado nacional inicie su nuevo proceso con amistosos que ya tengan certeza respecto a su nuevo mando en el banco de suplentes.