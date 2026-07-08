Así van las llaves de la Copa Mundial de la FIFA 2026: estas son TODAS las posibles finales del torneo

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca a su recta final, con varios equipos que sueñan con lograr levantar el máximo trofeo en el balompié. Algunos seleccionados se han afianzado sobre la cancha, mientras que otros han quedado en el camino.

Este torneo dará inicio a su gran fase de cuartos de final el próximo 9 de julio, con lo que será un choque imperdible entre Francia y Marruecos.

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Sin embargo, si desea seguir todos los detalles de esta competencia, les contamos las llaves de cuartos de final, con sus horarios, y también todas las posibles finales para esta Copa Mundial de la FIFA 2026.

Así van las llaves de la Copa Mundial de la FIFA 2026

El pasado 7 de julio dejó grandes emociones para los fanáticos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En dicha fecha se cerró la fase de octavos de final, con dos eliminaciones dolorosas, como lo fueron las de Egipto y Colombia.

Quienes consiguieron los últimos pases fueron Suiza y Argentina, quienes chocarán en el lado derecho del cuadro de eliminatorias de esta competencia.

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En el lado izquierdo habrá 2 eliminatorias. Estas son:

Francia vs Marruecos – 9 de julio – 3:00 p.m.

España vs Bélgica – 10 de julio – 2:00 p.m.

Por otro lado, en el lado derecho se vivirán los siguientes encuentros:

Noruega vs Inglaterra – 11 de julio – 4:00 p.m.

Argentina vs Suiza – 11 de julio – 8:00 p.m.

De cada lado saldrá un finalista. Ante esto, aquí les dejamos todas las combinaciones posibles de final para el torneo.

Francia vs. Noruega

Francia vs. Inglaterra

Francia vs. Argentina

Francia vs. Suiza

Marruecos vs. Noruega

Marruecos vs. Inglaterra

Marruecos vs. Argentina

Marruecos vs. Suiza

España vs. Noruega

España vs. Inglaterra

España vs. Argentina

España vs. Suiza

Bélgica vs. Noruega

Bélgica vs. Inglaterra

Bélgica vs. Argentina

Bélgica vs. Suiza

Cabe recordar que la gran final de esta competencia está pautada para jugarse el 19 de julio. En dicha fecha dos equipos chocarán desde Estados Unidos, con el sueño de convertirse en los nuevos campeones de la Copa Mundial de la FIFA.

Por el momento, la corona es sostenida por Argentina, quien aun se mantiene en carrera hacia el trofeo, luego de su agónico triunfo sobre Egipto.