¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia? Este es el calendario tras eliminación contra Suiza

La Selección Colombia protagonizó un partido lleno de emociones el pasado 7 de julio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo ‘cafetero’ se enfrentó a Suiza, en su choque correspondiente por los octavos de final.

Luego de igualar durante 120 minutos, la ‘tricolor’ cayó en una tanda de penales que recordó a las derrotas más duras sufridas por los ‘cafeteros’.

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Esta eliminación, por supuesto, entristeció a varios fanáticos. Sin embargo, algunos hinchas han empezado a prepararse para el próximo proceso, en el que esperan que Colombia pueda obtener mejores resultados.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia culminó un largo proceso de 4 años el pasado 7 de julio. Después de quedar fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2022, el equipo ‘tricolor’ se preparó de la mano de Néstor Lorenzo para esta edición de 2026.

Aunque este proceso dejó grandes emociones, el equipo volvió a caer derrotado en los octavos de final, tal y como sucedió en el 2018 frente a Inglaterra. En aquel momento fueron derrotados en una tanda de penales llena de emociones, que culminó con un triste cierre, al igual que en este 2026.

Luego de esta caída, el proceso vuelve a reiniciarse, esta vez con vistas a la Copa América de 2028, y la Copa Mundial de la FIFA 2030.

Por ahora se desconoce si el cuerpo técnico del combinado nacional tendrá continuidad de cara a estos torneos. Sin embargo, si se sabe cuando serán los próximos encuentros.

La próxima fecha FIFA que dará inicio al proceso de la ‘tricolor’ está agendada para el mes de septiembre, con partidos que estarán en el calendario para principios de dicho mes.

Por ahora se desconoce contra quien se jugarán estos partidos amistosos. No obstante, Colombia confía en empezar su proceso con el pie derecho, con vistas hacia futuros torneos.

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Cabe recordar que la última participación de Colombia en Copa América fue sumamente brillante, al punto de convertirse en subcampeón del torneo. Debido a esto, los fanáticos confían en que la ‘tricolor’ finalmente logre dar el ‘campanazo’ y conseguir un título para sus vitrinas.

Estos encuentros esperan volver a emocionar a los amantes del balompié en Colombia, sobre todo después de una eliminación sumamente dolorosa ante Suiza.