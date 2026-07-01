Las selecciones que han sido eliminadas en penales en Copa Mundial de la FIFA: cinco son latinoamericanas

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vive una cantidad enorme de emociones en los últimos días. Esta icónica competencia ha presentado a sus mejores combinados y ya está en plena etapa eliminatoria con el desarrollo de los dieciseisavos de final.

Aunque esta aun es una fase temprana, ha dejado varios momentos sorprendentes, incluso con eliminaciones que nadie se esperaba. Un ejemplo de esto fue Paraguay, quien eliminó a Alemania en una emocionante tanda de penales.

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Esta no es la primera vez que una selección grande queda fuera en la instancia de los penales, y para demostrarlo, aquí les contamos cuales han sido todas las elecciones que han quedado fuera de la competencia desde el tiro del penal.

Las selecciones que han sido eliminadas en penales en Copa Mundial de la FIFA

Para nadie es un secreto que una tanda de penales es uno de los momentos más emocionantes y angustiantes de un partido de fútbol. En una fase eliminatoria esta definición puede ser clave, por lo que la tensión está a flor de piel.

Grandes equipos han vivido fuertes decepciones dentro de torneos de alto nivel, y por supuesto, la Copa Mundial de la FIFA 2026 no ha sido la excepción.

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Este torneo ha dejado a varios gigantes fuera de competencia en esta instancia. De hecho, ya ha ocurrido en este mismo 2026, con los casos de Alemania y Países Bajos.

La lista de selecciones que han quedado fuera en esta instancia son 21: 13 de Europa, 5 de Latinoamérica, 1 de Centroamérica, 1 de Asia y 1 de África.

El listado total de los eliminados junto a sus rivales es el siguiente:

España: Bélgica (1986), Corea del Sur (2002), Rusia (2018), Marruecos (2022)

Países Bajos: Brasil (1998), Argentina (2014, 2022), Marruecos (2026)

Inglaterra: Alemania (1990), Argentina (1998), Portugal (2006)

Italia: Argentina (1990), Brasil (1994), Francia (1998)

Francia: Alemania (1982), Italia (2006), Argentina (2022)

México: Alemania (1986), Bulgaria (1994)

Brasil: Francia (1986), Croacia (2022)

Rumania: Irlanda (1990), Suecia (1994)

Japón: Paraguay (2010), Croacia (2022)

Argentina: Alemania (2006)

Alemania: Paraguay (2026)

Chile: Brasil (2014)

Colombia: Inglaterra (2018)

Costa Rica: Países Bajos (2014)

Yugoslavia: Argentina (1990)

Irlanda: España (2002)

Suiza: Ucrania (2006)

Ghana: Uruguay (2010)

Grecia: Costa Rica (2014)

Dinamarca: Croacia (2018)

Rusia: Croacia (2018)