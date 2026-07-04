La millonaria cifra que ganó Colombia por clasificar a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección Colombia sigue creciendo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se posiciona como una de las favoritas de la edición número 22 del campeonato. El conjunto cafetero así como sigue escalando en las fases del torneo, va ganando millonarias cifras. ¿Cuánto llevan hasta el momento y cuánto ganaron por clasificar a octavos de final?

Tras una excelente presentación en la fase de grupos, la ‘Tricolor’ terminó en la primera posición del grupo K tras enfrentar a Usbekistán, RD. Congo y Portugal. Ahora, se enfrentaron contra Ghana, equipo africano dirigido por Carlos Queiroz, quien estuvo al frente de Colombia en una temporada de eliminatorias.

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¿Cuánto ganó Colombia por clasificar a octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Con un tanto de Jhon Arias en el minuto 14, Colombia derrota por 1-0 a Ghana al cabo del primer tiempo del partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputa en Kansas City. En el segundo tiempo, un gol de Luis Díaz fue anulado posición adelantada, pero la diferencia marcada en los primeros minutos ayudó para clasificar.

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Tras vencer a Ghana, el combinado cafetero ganó 15 millones de dólares por clasificar a la siguiente fase, octavos de final. Cabe reslatar que, por jugar la fase de grupos recibieron un monto de nueve millones de dólares y por llegar a dieciseisavos una cifra de 11 millones más. Es decir que, a la fecha han acumulado un total de 35 millones de dólares, inscribiendo su nombre entre los mejores 16 equipos de las 48 selecciones que iniciaron.

¿Contra quién se enfrenta Colombia en Octavos de Final?

Tras asegurar su clasificación a los octavos de final, la Selección Colombia ya conoce el siguiente reto en su camino dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo se enfrentará a Suiza el próximo 7 de julio en el Estadio de Vancouver, en Canadá, en un compromiso de eliminación directa que definirá cuál de los dos equipos avanzará a los cuartos de final.

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La ‘Tricolor’ buscará prolongar su buen momento en el torneo frente a un rival que ha demostrado solidez y disciplina táctica a lo largo de la competición.