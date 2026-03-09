Revelan convocado sorpresa que tendría Néstor Lorenzo para los amistosos de marzo: ¿Es Falcao?

Néstor Lorenzo prepara a la Selección Colombia con el objetivo de llegar a plenitud de forma al Mundial de 2026. La ‘tricolor’ confía en convertirse en un rival duro en esta competencia internacional, y para ello continúa su preparación.

Este mes de marzo será clave, sobre todo por la posibilidad de ver de nuevo al combinado ‘cafetero’, esta vez en amistosos frente a rivales europeos de la talla de Croacia y Francia.

Más noticias: Dayro Moreno rompe una nueva marca histórica en Colombia: así va la tabla de goleadores

Para estos choques aun no se han revelado los convocados. Sin embargo, se espera que en las próximas semanas se dé esta nómina, en la que se presentaría una sorpresa que pocos tenían.

Revelan convocado sorpresa que tendría Néstor Lorenzo

Sin lugar a dudas, una de las grandes temáticas de este inicio de año en el universo del fútbol en Colombia es la lista para el Mundial de 2026.

Los hinchas de la ‘tricolor’ sueñan con ya poder conocer a los jugadores que representarán el escudo nacional en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Antes de esto, Néstor Lorenzo tendrá una última oportunidad para observar su campo de jugadores a elegir. Dicho espacio se dará en este mes de marzo, con dos partidos imperdibles.

El combinado ‘tricolor’ se medirá a Francia y Croacia, donde se espera puedan ver acción algunas novedades, y por supuesto, caras conocidas.

Aunque los amantes de la ‘tricolor’ ya conocen en buena medida los jugadores que podrían hacer parte de esta lista, hay un convocado sorpresa que prepararía Néstor Lorenzo.

Más noticias: Fecha y ciudad en la que la Selección Colombia realizará su último partido antes de ir al mundial; inesperado

Según reveló el periodista uruguayo, Nico Saavedra, la Selección Colombia estaría monitoreando la posibidad de llamar a esta fecha FIFA de marzo a Julián Millán.

Este colombiano es un zaguero central que ha brillado con el Nacional de Uruguay, y que de hecho, está próximo a dar un gran salto al Fluminense de Brasil.

Millán haría parte de la lista de este mes de marzo, con el objetivo de ver si está listo para la Copa del Mundo, o si debe empezar a hacer parte del grupo para lo que viene después de este torneo.

¿Cuándo son los partidos?

Por el momento no se conoce esta lista, aunque los fanáticos sueñan con poder ver más novedades y sorpresas, como podría ser el caso de Radamel Falcao.

Estos choques se llevarán a cabo los días 27 y 29 de marzo, en una oportunidad imperdible de alentar al combinado nacional.