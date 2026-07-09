Este será el resultado exacto de Francia vs Marruecos según casas de apuestas: un choque clave

La Copa Mundial de la FIFA 2026 vuelve este 9 de julio, con un gran choque entre Francia y Marruecos. Ambos combinados buscarán dar lo mejor sobre la cancha, en lo que será el gran inicio de la fase de cuartos de final.

Los europeos sueñan con lograr su gran paso a la próxima ronda, pero, enfrente tendrán un rival de peso notable, como es el caso de Marruecos, quien se mantiene como sorpresa del torneo.

Más noticias: Así van las llaves de la Copa Mundial de la FIFA 2026: estas son TODAS las posibles finales del torneo

Este encuentro, sin dudas, es de pronóstico reservado, sobre todo por ser un partido de fase final en la Copa Mundial de la FIFA. Sin embargo, aquí les contamos cual será el resultado exacto, según las casas de apuestas.

Así llegan ambos equipos

Para nadie es un secreto que, el nivel de Francia ha sido uno de los más brillantes de esta edición de la Copa Mundial de la FIFA. ‘Les Blues’ se han convertido en principales favoritos, sobre todo por su poderío en ataque.

Los dirigidos por Didier Deschamps han neutralizado a gran parte de sus rivales. Muchas victorias incluso con goleadas cómodas y destacadas.

Aun así, en los cuartos de final tenderán un hueso duro de roer. Marruecos buscará su venganza de 2022, cuando fueron eliminados por Francia en las semifinales del torneo.

El equipo africano ha demostrado un muy buen nivel. De hecho, llega con gran confianza, luego de haber goleado a Canadá por 3-0.

Sin dudas, este será un gran choque de titanes, quienes esperan volver a poner su nivel en lo más alto de esta icónica competencia.

Si usted está ansioso por el partido, pero tiene dudas respecto a cual será el resultado que tendrá este encuentro, les contamos que para las apuestas hay un resultado probable.

Más noticias: Las 3 eliminaciones más dolorosas de Colombia en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: Suiza suma a la lista

Estas páginas web aseguran que el desenlace más probable de este partido será 1-0 a favor de Francia, en una definición que, sin dudas será igualada.

Cabe recordar que este partido será por un puesto en semifinales. El cotejo se llevará a cabo este 9 de julio, con un puntapié inicial a las 3:00 p.m. de Colombia.

Por otro lado, el encuentro de semifinales está pautada para la próxima semana, con un choque que dará paso a la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.