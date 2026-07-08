¿Néstor Lorenzo se va de la Selección Colombia? Referente de la ‘tricolor’ reveló pista

Néstor Lorenzo ha vivido momentos sumamente movidos en las últimas horas. Este entrenador dirigió a la Selección Colombia durante su caída en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que fue derrotado ante el combinado de Suiza.

El equipo ‘tricolor’ disputó un partido lleno de emociones, en el que igualó y acabó eliminado en una tanda de penales donde erró 2 de los 5 cobros.

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Esta eliminación ha puesto en riesgo la continuidad de Néstor Lorenzo. El argentino ha estado al mando de este proceso por varios años, pero esta dirigencia estaría cerca de llegar a su fin.

¿Néstor Lorenzo se va de la Selección Colombia?

Varios fanáticos esperan un cambio en el combinado ‘tricolor’, sobre todo con vistas a los próximos torneos del equipo ‘cafetero’.

Por ahora se desconoce si Colombia va a dar un ‘volantazo’ en su dirigencia deportiva. No obstante, una de sus figuras asomó la posibilidad de este cambio.

Luego de la caída de la ‘tricolor’, Jefferson Lerma, el volante defensivo de Colombia, dio declaraciones a los medios, y se refirió a la continuidad de este proceso junto a Néstor Lorenzo.

"NO SABEMOS QUE PASARÁ MAÑANA CON EL ENTRENADOR"



Jefferson Lerma sobre Néstor Lorenzo luego de la eliminación de Colombia en el #MundialEnDSPORTS.



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“No sabemos que pasará mañana con el entrenador” dijo Lerma en medio de sus reflexiones, lo que alarmó a todos los hinchas de la Selección Colombia.

Cabe recordar que el contrato de Néstor Lorenzo va hasta el próximo 30 de julio, por lo que si continúa al frente del combinado nacional deberá firmar una renovación.

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Aun así, no hay indicios que demuestren que se esté llevando a cabo esta negociación. Por ahora, Lorenzo se mantiene en el puesto del equipo ‘tricolor’, a la espera de próximas novedades.

Lo cierto es que Colombia deberá reiniciar su proceso, sobre todo con vistas a la Copa América 2024, y la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde espera poder dar un golpe sobre la mesa.

¿Cuándo vuelve a jugar Colombia?

Por ahora, la Selección Colombia no tiene nuevos partidos agendados. No obstante, la próxima fecha FIFA se llevará a cabo en el mes de septiembre.

Se espera que los ‘cafeteros’ jueguen sus primeros amistosos del nuevo proceso en este mes, y así vuelva a buscar mejorar su nivel deportivo, y así conseguir un trofeo que logre llenar sus vitrinas nuevamente.