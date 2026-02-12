My Chemical Romance rompió legendaria cifra después de su show en Colombia: la banda entró en la historia

My Chemical Romance es una de las bandas más grandes en la historia del rock emo. Esta agrupación ha demostrado un poder legendario, gracias a sus éxitos inmortales, e incluso a varios shows legendarios alrededor del mundo.

De hecho, muestra de ello se dio el pasado 10 de febrero, cuando esta banda se presentó en Colombia, en lo que fue uno de los mejores shows en la historia del rock en el país.

Sin embargo, algo que pocos saben es que luego de este show, la banda también logró romper una histórica cifra a nivel mundial, gracias a uno de sus mayores éxitos.

My Chemical Romance rompió histórica cifra tras show en Colombia

Para nadie es un secreto que My Chemical Romance ha marcado a toda una generación de amantes del anime alrededor del mundo. Varios fanáticos han crecido junto al sonido de esta banda.

El gran regreso de esta agrupación a los escenarios ha generado una emoción inigualable, y por supuesto, un sinfín de emociones positivas.

El legado de esta banda es notable, y se notó en su más reciente show en Colombia, además de su gira por el continente sudaméricano, donde lograron conciertos inigualables.

Sin embargo, para mayor muestra del tamaño de esta banda y de su influencia, quedó un importante récord logrado por la agrupación luego de este show.

El pasado 11 de febrero, Spotify lanzó su listado de las canciones que rompieron el billón de reproducciones en la plataforma.

Entre dicha lista resaltó uno de los éxitos más grandes en la carrera de este grupo. Se trató de, nada más y nada menos que, ‘Welcome to the Black Parade’.

Este es uno de los éxitos más grandes de la carrera de esta banda, en lo que es una pieza brillante de su discografía.

Según Kworb, esta canción de este grupo acumula 1.014.090.194 reproducciones en Spotify. No obstante, no es la más escuchada, ya que dicha distinción es para ‘Teenagers’.

Indudablemente, ambas canciones son parte clave de la carrera de My Chemical Romance, y por supuesto, también del rock y la cultura emo como dos aspectos brillantes de la industria musical en los últimos años.