La millonada que gana un vendedora ambulante de merch en un concierto en Bogotá; supera el mínimo

Bogotá se convirtió en el escenario perfecto para hacer eventos, así que todos los meses, cientos de personas llegan de diferentes partes del mundo para poder vivir una experiencia diferente al ver a su artista favorito. Pero no solo disfrutan de los escenarios que tiene la capital del país, sino que también pueden comprar todo tipo de merch en tiendas oficiales y vendedores ambulantes que presentan una gran oferta de productos.

En la noche de este martes 10 de febrero, se va a realizar el concierto de My Chemical Romance en el Vive Claro Distrito Cultural en Bogotá. Por eso, desde tempranas horas de la mañana, todo el equipo de Radioacktiva llegó al lugar con el fin de presentar todo lo que se puede vivir en este evento, que es uno de los más esperados del 2026.

Leer más: Horarios y recomendaciones para el concierto de My Chemical Romance HOY en Bogotá; tome nota

Vendedora ambulante reveló cuánto gana vendiendo ‘merch’ en conciertos en Bogotá

Durante el recorrido por los alrededores del Vive Claro en Bogotá, Gabs, nuestra productora de Radioacktiva, tuvo la oportunidad de hablar con una de las vendedoras ambulantes de mercancía de la banda. La mujer no solo aprovechó para mostrarle todo lo que tenía disponible para este concierto, sino que afirmó que esperaba vender mucho en este evento.

La gran sorpresa se dio cuando la vendedora confesó que este martes esperaba vender un poco más de cuatro millones de pesos en mercancía. Asegurando que esto es lo que suele ganar en un concierto de rock en este tipo de escenario.

Seguir leyendo: Este sería el setlist de My Chemical Romance para su show en Bogotá: ‘Mama’ y más clásicos

“Llevo trabajando como cuatro años en esto… Hubo mucha inversión hoy y la meta son cuatro millones, con toda la mercancía que tengo; sí tengo que hacer entre cuatro y cinco millones, para duplicar la inversión”, mencionó Karen, la vendedora.

Sin duda, la cifra impresionó a todos los oyentes, quienes empezaron a hacer preguntas sobre las jornadas de trabajo de la mujer y hasta los conciertos en los que iba a vender este tipo de mercancía.

Por eso, hay que tener en cuenta que las jornadas de trabajo de estas personas suelen ser hasta de 24 horas. En Bogotá, cuando hay un concierto, las personas suelen llegar muy temprano y los vendedores también.

Esto quiere decir que, en ocasiones, pueden llegar a trabajar desde las 5:00 a.m. hasta la hora en la que se termina el evento, que puede ser después de medianoche. Lo que quiere decir que son varias horas, a la espera de poder vender sus productos, que suelen ser camisetas, pañoletas, gorros, entre otros.