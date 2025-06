¿Lo sabía? Los 2 integrantes de My Chemical Romance que son hermanos

My Chemical Romance ha sido la banda protagonista en las últimas horas en Colombia. La histórica agrupación de Gerard Way y compañía, llegará al país para lo que será un show en vivo legendario para sus fans.

Esta banda ha sido capaz de enamorar a toda una generación, gracias a sus letras y éxitos reconocidos a nivel mundial.

Por ello, en este caso les contaremos una de las curiosidades más destacadas de esta banda y de su formación.

Los 2 integrantes de My Chemical Romance que son hermanos

My Chemical Romance es una banda que tuvo sus inicios en Nueva Jersey. En el año 2001, esta banda dio paso a sus inicios, con un desarrollo basado en el rock y el punk.

Particularmente, esto enamoró a miles de fanáticos, especialmente con el lanzamiento de ‘I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love’, su disco debut.

Esta agrupación inició con 4 integrantes destacados, aunque hubo un apellido que predominó en la banda y fue Way.

My Chemical Romance desde sus inicios ha tenido a Gerard Way como vocalista, y a Mikey Way como bajista.

Gerard comenzó la banda con Matt Pelissier, y tiempo después se unió su hermano Mikey, quien incluso fue quien inspiró el nombre de la banda.

Claramente, esta agrupación como cualquier otra tuvo una amplia cantidad de influencias musicales, traídas tanto por los hermanos, como por el resto de integrantes.

Algunas de ellas eran bandas como los Beatles o Misfits, pero hubo una que resaltó entre ellas y fue la de The Smashing Pumpkins.

Billy Corgan influenció de gran manera a la banda, especialmente a los hermanos Way, quienes mostraron gran cariño y pasión por la forma en que esta agrupación creaba su música.

Por supuesto, esto ayudó de gran manera al cariño de los fans hacia la banda, especialmente quienes originalmente ya eran fanáticos de The Smashing Pumpkins.

Lo cierto es que esta acabó por ser una de las bandas más destacadas en la historia de la música, y así lo demuestra su enorme fanaticada.

Los fans de My Chemical Romance en Colombia tendrán la oportunidad de verlos en vivo el próximo 22 de enero de 2026, en una reunión inmensa de amantes de la banda.