VIDEO: Ray Toro, de My Chemical Romance, fue visto en Bogotá: así reaccionaron sus fans

Ray Toro y My Chemical Romance han sido parte de los protagonistas de las últimas horas en la escena rock en Colombia. La histórica banda de rock emo dará una presentación imperdible en Bogotá el próximo 10 de febrero.

Previo a este show, Ray Toro, uno de los integrantes de esta agrupación fue visto en Bogotá, junto a varios fans quienes aprovecharon para saludarlo.

Aquí les contamos como fue este encuentro, y varios detalles de lo que será un show, sin dudas, imperdible para sus fans en la capital.

Ray Toro, de My Chemical Romance, fue visto en Bogotá

My Chemical Romance ha sido una de las bandas más esperadas en Colombia para este inicio de 2026. La legendaria agrupación ha enamorado a varios fanáticos, y por fin dará un show en el país después de años de espera.

Esta banda dará un show desde el Vive Claro, en lo que es su gira especial por los 20 años del ‘Black Parade’, uno de los discos más representativos del rock.

Durante este 9 de febrero, la banda ya dijo presente en Bogotá. Incluso, Ray Toro, uno de sus integrantes se dejó ver junto a su público.

El legendario miembro de la banda fue filmado y fotografiado junto a algunos fans de la agrupación. Varios de ellos se encontraban cerca a la locación de My Chemical Romance en Bogotá.

En las grabaciones se puede ver a Toro saludando con cercanía a sus seguidores, e incluso, con fotografías de ellos acompañando a esta leyenda del rock.

FALLING TO MY KNEES

BOGOTÁ RAY pic.twitter.com/YmOT5ogafO — six ۫ ꪆ𓏲 D-1!!! MCR BOGOTA TOMORROW (@6_erard) February 9, 2026

Sin lugar a dudas, la pasión por esta agrupación es notable, y sus fanáticos empiezan a demostrar emoción por lo que será uno de los shows más esperados de este 2026.

El setlist que tocarían en Bogotá

La expectativa por el show de My Chemical Romance es total. Esta banda tocaría varios de sus clásicos en la capital, y el setlist que prepararía, al menos de forma tentativa sería este: