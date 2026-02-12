Shingeki no Kyojin, Chainsaw Man y más series de Crunchyroll que todo fanático del anime debe ver
Crunchyroll posee un catálogo amplio de animes, con los que ha logrado enamorar a un sinfín de fanáticos en el mundo.
El anime se ha convertido, sin dudas, en una de las tendencias más grandes en Crunchyroll y a nivel mundial en los últimos años. Estas producciones se han convertido en entregas brillantes con la que miles de fans se han identificado y enamorado.
Producciones de talla mundial se han convertido en tendencia, e incluso, han llegado a producir cultura en varios países y continentes.
Si usted aun no es fanático del anime, pero desea entrar a este mundo, les tenemos 5 entregas imperdibles para todo amante de este estilo, y que además puede ver a través de Crunchyroll.
Para nadie es un secreto que varias producciones de anime se han convertido en tendencia indudable. Una amplia cantidad de fanáticos se han apegado desde su infancia y adolescencia a ciertas historias y personajes.
Animes de la talla de Dragon Ball, Naruto o Pokémon se han convertido en tendencia indudable desde hace varias décadas.
Sin embargo, en el último tiempo han salido otros animes que han llegado a ser incluso tan exitosos como todos estos tradicionales.
De hecho, varios de estos pueden ser encontrados a través de Crunchyroll. Esta plataforma permite acceder a varios animes a nivel mundial, a cambio de una suscripción.
Si usted desea explorar este mundo, aquí les recomendaremos 5 animes que están imperdibles para cada uno de sus fanáticos.
La primera de ellas es, nada más y nada menos que, ‘Shingeki no Kyojin’, también conocido como ‘Attack on Titan’. Este anime ha encantado a miles de personas, y se ha convertido en tendencia, con la historia de Eren como centro.
La segunda posición es para otro anime imperdible como lo es ‘Chainsaw Man’. El éxito de esta producción ha sido notable, al punto de haber llegado al cine, como lo hizo recientemente con su ‘The Movie: Reze Arc’.
La mitad de este top es para ‘Jujutsu Kaisen’. Dicho anime ha encantado a varias personas, con Satoru Gojo como un ícono central de la historia. Esta producción ha hecho que varios fanáticos disfruten y vivan de cerca un sinfín de emociones.
El cuarto lugar es para ‘Vinland Saga’. Este anime toma tónicas de drama, y presenta un sinfín de situaciones feroces que le pueden llegar a encantar.
Finalmente, les recomendamos en el puesto 5, ‘Kusuriya no Hitorigoto’, también conocido como ‘The Apothecary Diaries’. Este anime ha enamorado a miles de fanáticos, y presenta un contexto político y científico que ha atrapado a muchos.
Sin dudas, el anime es un fenómeno de tamaño enorme a nivel mundial, y así lo han logrado disfrutar miles de personas en el mundo, con producciones como las mencionadas.