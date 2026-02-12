Ayda Valencia reveló que Jeffrey Epstein presuntamente estaría vivo: “Hay gente muy poderosa”

El caso de Jeffrey Epstein se convirtió en un suceso que impresionó a cientos de personas en todo el mundo, en especial en la actualidad, cuando se dieron a conocer detalles de todo lo que pasaba en la isla del famoso y las celebridades que estarían involucradas. Todo esto, después de que el gobierno de los Estados Unidos diera a conocer los archivos secretos sobre todo lo relacionado a este caso que tiene a varias victimas.

Pese a que la investigación respecto al caso sigue y aún hay muchas personas involucradas que tienen que declarar ante un juez. Jeffrey Epstein ya no está vivo, pues el pasado 10 de agosto de 2019, se dio a conocer que el hombre se habría suicidado en su celda en la cárcel de Nueva York.

Nunca se revelaron detalles de lo que había pasado, más allá de que su cuerpo había sido encontrado sin vida. De hecho, en la misma prisión se encuentra actualmente Ghislaine Maxwell, quien fue su última pareja sentimental y quien también está siendo acusada por todo lo que pasó en su momento con las víctimas del caso Epstein.

¿Jeffrey Epstein está vivo? Esto reveló Ayda Valencia

En los últimos días, el caso de Jeffrey Epstein nuevamente se hizo tendencia en redes sociales, en donde varios usuarios están hablando de los culpables de los cientos de casos de abuso a menores de edad. Además, hay quienes hablan sobre si en realidad el hombre murió a causa de un suicidio o si, contrario a esto, seguiría vivo.

Durante una entrevista a Ayda Valencia en la emisora Bésame, la vidente y astróloga dio a conocer nuevos detalles de todo lo que ella ve respecto al caso de este hombre. Haciendo énfasis en que ella no logra verlo muerto, como muchos dicen.

“Existe una lista de demasiada gente muy poderosa metida; van a dejar salir algunas cosas y yo llegaría a pensar que yo no creo que, literalmente, él se hubiera quitado la vida, no lo creo. Yo creo que a gente muy poderosa le conviene que él esté en silencio”, aseguró Ayda.

Aseguró que nunca se ha canalizado con él, pero sí habla de todas las personas que están metidas en este escándalo. Mencionando que, según ella ve, él no está muerto, pero sí dice que muchas personas quieren mantenerlo en silencio por todo lo que se sabe sobre su caso.

Todo lo relacionado con la muerte de Epstein es un misterio desde el 2019, pues en julio de ese año, él fue llevado a una celda de custodia especial por riesgo de suicidio. Pero él en varias oportunidades aseguró que no quería quitarse la vida, pero sí que alguien quería matarlo y que habían atentado en su contra.

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre la muerte de Jeffrey Epstein; en días pasados se revelaron nuevos documentos al respecto, pero hay muchos datos que fueron censurados.