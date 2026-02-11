My Chemical Romance hizo homenaje a Millonarios en su show en Bogotá: pocos lo notaron

My Chemical Romance protagonizó un show brillante en Bogotá el pasado 10 de febrero. La legendaria banda de rock emo dejó a varios de sus fanáticos sorprendidos, no solo con sus clásicos, sino también con una puesta en escena brillante.

Los liderados por Gerard Way brillaron de forma destacada en los escenarios, y dieron un show memorable para cada uno de sus fanáticos en Colombia.

Esta agrupación dejó una presentación llena de teatrilidad, e incluso algunos detalles que pocos notaron, como por ejemplo, un pequeño homenaje a Millonarios.

Si usted fue de los que no notaron este detalle, aquí les contamos la forma en la que esta banda honró al ‘embajador’ durante su show.

El homenaje de My Chemical Romance a Millonarios

My Chemical Romance dejó un show inolvidable en Bogotá el pasado 10 de febrero. La agrupación de rock emo brilló para todos sus fanáticos, con una presentación en homenaje al ‘The Black Parade’, y una presentación llena de clásicos.

Varios de los seguidores de esta banda salieron sumamente satisfechos de este show, donde se desplegaron grandes éxitos que marcaron el inicio de siglo.

Esta banda hizo el que, sin dudas, será uno de los grandes shows de 2026 en la escena rock en Colombia, e incluso, aprovechó para homenajear a Millonarios.

Durante este 11 de febrero, luego del icónico show, se viralizaron varias fotografías de los ‘picks’ de guitarra de My Chemical Romance en este concierto.

Allí se pudo ver que estos fueron especiales, ya que tenían estámpado el escudo de Millonarios, junto a la figura de portada del ‘The Black Parade’.

Claramente este hecho emocionó a miles de personas, quienes empezaron a replicar estas imágenes a través de redes sociales, para demostrar su fanatismo por Millonarios, y por supuesto, esta agrupación.

Y así fueron los picks de guitarra que tuvieron los guitarristas Frank Iero y Ray Toro de My Chemical Romance en Bogotá.



Son elecciones al azar en los equipos . En Argentina fue Boca juniors.



📷 transwilson en twitter #Comparte #Apoya pic.twitter.com/gvMwj3sVIx — PogoConcerts (@PogotaConcerts) February 11, 2026

Sin dudas, este detalle destacó como uno de los elementos inolvidables de un concierto en el que este grupo volvió a enamorar a toda una generación emo.