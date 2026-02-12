Esta es la canción más pesada en la carrera de Linkin Park: intensidad, agresividad y crudeza

Linkin Park es una de las bandas más resaltantes en la historia del nu metal y la música en general. La agrupación de Mike Shinoda ha dejado varios éxitos inigualables, que le han permitido mantenerse vigentes con el paso de las décadas.

La discografía de Linkin Park logró un sinfín de éxitos resaltantes de la mano de Chester Bennington, aunque, también lo ha podido ensanchar ahora con Emily Armstrong.

Varias de estas canciones brillan gracias a la potencia de su sonido. Además en ellas la banda ha sido capaz de imprimir un estilo inigualable.

Por ello, en este caso haremos distinción en una de sus composiciones, para así hablarle de la que es la canción más pesada en la carrera de este grupo.

¿Cuál es la canción más pesada de Linkin Park?

Indudablemente, Linkin Park es una banda con un sinfín de éxitos a sus espaldas. Las composiciones de discos brillantes como ‘Hybrid Theory’ o ‘Meteora’ han sido inolvidables para sus fans.

Sin embargo, algo que pocos esperan, es que la canción más pesada de su arsenal no pertenece a estos álbumes. Otros discos tuvieron menos brillo integral, pero, consiguieron englobar éxitos de gran potencia.

De hecho, la canción más pesada de Linkin Park corresponde a su álbum ‘Minutes to Midnight’. Este fue lanzado en 2007, y se trata de, nada más y nada menos que, ‘Given Up’.

Esta es una de las composiciones más destacadas de la banda, y goza de un ‘riff’ sumamente pegajoso y reconocible. Además tiene una interpretación en la que Chester Bennington deja claro todo su talento y fuerza.

Dicho éxito, de hecho, cuenta con gran popularidad, gracias a que Chester Bennington deja un grito inolvidable de 17 segundos ininterrumpidos, con el que marcó un legado imborrable.

Esta canción brilla desde su intensidad. De hecho, es de las composiciones más agresivas y crudas de la carrera de Linkin Park.

De hecho, su significado es bastante desgarrador, ya que habla de una persona que ha perdido las esperanzas, y que antes las presiones del mundo opta por rendirse desde la euforia.

Sin dudas, esta composición es destacada en el mundo del metal, y es testigo total del legado y la potencia que posee este grupo en la industria musical.