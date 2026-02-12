Así fue la fuerte pelea entre Arboleda y Llinas en el partido Millonarios vs. Águilas ¿Qué le dijo?

El pasado miércoles 11 de febrero del 2026 se desarrolló en el Estadio El Campín el partido entre Millonarios y Águilas Doradas. Esta era la fecha seis de la Liga BetPlay 2026-1 y había gran expectativa sobre todo lo que podía pasar, en especial porque el equipo de la capital necesitaba sumar, mientras que el cuadro de Itagüí quería seguir avanzando en la tabla.

Pero eso no es todo, sino que era la primera vez que Iván Arboleda se iba a encontrar y a enfrentar directamente con su exequipo, Millonarios. Aunque fueron muy pocos los partidos en los que él estuvo presente, fue muy polémica su salida, teniendo en cuenta que habría sido el mismo quien la había pedido.

VIDEO: Así fue la fuerte pelea entre Arboleda y Llinas en el partido de Millonarios

Durante el último partido del embajador, los ánimos estaban un poco altos; varias jugadas polémicas y tiros al arco que no lograron terminar en gol tenían a la hinchada emocionada de ver todo lo que estaba pasando. En la cancha el panorama no era nada diferente, ya que algunos jugadores se habrían empezado a gritar cosas con los de Águilas Doradas, al punto de tener fuertes problemas.

Una de las peleas más polémicas fue la de Andrés Llinas, el central de Millonarios, con Iván Arboleda, exmillonario y arquero de Águilas Doradas. En un momento, se vio como ‘el mono’, le gritaba cosas el portero, mostrándose muy enojado con la situación que estaban viviendo.

Jugadores de ambos equipos tuvieron que intervenir con el fin de evitar que el problema fuera aún más grande. Por un lado, algunos intentaban pedirle silencio a Arboleda, mientras que se veía cómo otros tomaban a Andrés Llinas para que no peleara más con el arquero del equipo rival.

¿Qué se dijeron los jugadores?

Finalmente, en la zona mixta, los dos jugadores hablaron sobre lo ocurrido y confesaron lo que se dijeron en la cancha en un momento con cabeza caliente. El primero en hablar fue el central de Millonarios, quien entre risas, aseguró que todo era parte del juego.

“No, nada, cosas de la cancha. Le dije que me hacía falta, que hace mucho no lo veía“, aseguró Llinas a un periodista de DirecTV entre risas.

El hombre le mostró este video a Arboleda, así que le preguntó sobre todo lo que presuntamente se habían dicho en la cancha. Nuevamente, entre risas, el portero respondió que si se trataba solo de algo del juego.

“Él sabe que es mi hermano, es mi hermanito. Llinas, sabes que te amo mucho, manito. Sabes que esto es fútbol y solo me dijiste que me querías mucho y yo también te quiero mucho, mi hermano; el respeto y cariño siempre es el mismo. Fue algo solo de la cancha; entiendo el fogón, pero nunca hubo una falta de respeto, ni tuya, ni mía”, aseguró Arboleda de Águilas Doradas.

Por ahora, no se conocen muchos detalles sobre lo que en realidad habría pasado entre los jugadores, pero sí se dice que habría algo de molestia entre ellos, que finalmente había terminado en solo algo del juego.