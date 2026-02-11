Así fue el concierto de My Chemical Romance en Bogotá; estos fueron los mejores momentos
Estos fueron los mejores momentos de My Chemical Romance en su concierto en el Vive Claro en Bogotá el pasado martes.
Estos fueron los mejores momentos de My Chemical Romance en su concierto en el Vive Claro en Bogotá el pasado martes.
El pasado martes 10 de febrero del 2026, el Vive Claro Distrito Cultural fue el escenario perfecto para recibir a My Chemical Romance, la reconocida banda estadounidense que marcó a toda la generación de los 2000 con sus canciones. En ese momento, en el mundo existió una subcultura llamada “emos”, personas que se vestían de negro y no paraban de escuchar estos sencillos.
Por eso, por primera vez, la banda llegó a Colombia con el fin de conquistar y poner a cantar a todos sus fans del país, que crecieron escuchando su música. Pero eso no fue todo, sino que también llevaron como artistas invitados a ‘The Hives’, quienes llegaron para sorprender a todos sus seguidores con un show de rock que muchos destacaron.
Leer más: Este fue el setlist oficial de My Chemical Romance en Colombia; la banda hizo historia con su show
Desde muy temprano el martes, cientos de personas empezaron a hacer filas en el lugar con el fin de obtener los mejores lugares y no perderse ningún detalle de este espectáculo. Pese a las lluvias, los fans siguieron a la espera de todo lo que sería este espectáculo.
Ver esta publicación en Instagram
Los primeros en subir al escenario fueron The Hives, quienes se presentaron a las 7:00 p.m. con un show que sin duda se robó todas las miradas. Allí, ellos demostraron que quieren conquistar a todo su público de la capital y nuevamente pusieron a cantar a más de uno en medio del show.
Seguir leyendo: Revelan que la muerte de Kurt Cobain se habría tratado de un homicidio: esto es lo que se sabe
Ver esta publicación en Instagram
Después, a las 9:30 p.m. My Chemical Romance llegó al escenario y sorprendió a todos los asistentes. Todos iban vestidos con sus ya conocidos trajes negros y un look bastante emo que los viene caracterizando en los últimos años.
Ver esta publicación en Instagram
Pero eso no es todo, sino que a lo largo de las canciones, se vieron en el escenario varios momentos en donde el teatro fue el verdadero protagonista. Había varias puestas en escena; mientras que ellos cantaban, se veía en el fondo un show con una propuesta totalmente innovadora que logró hacer de este concierto algo inolvidable.
MÁS SOBRE: