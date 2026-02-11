Así fue el concierto de My Chemical Romance en Bogotá; estos fueron los mejores momentos

El pasado martes 10 de febrero del 2026, el Vive Claro Distrito Cultural fue el escenario perfecto para recibir a My Chemical Romance, la reconocida banda estadounidense que marcó a toda la generación de los 2000 con sus canciones. En ese momento, en el mundo existió una subcultura llamada “emos”, personas que se vestían de negro y no paraban de escuchar estos sencillos.

Por eso, por primera vez, la banda llegó a Colombia con el fin de conquistar y poner a cantar a todos sus fans del país, que crecieron escuchando su música. Pero eso no fue todo, sino que también llevaron como artistas invitados a ‘The Hives’, quienes llegaron para sorprender a todos sus seguidores con un show de rock que muchos destacaron.

Desde muy temprano el martes, cientos de personas empezaron a hacer filas en el lugar con el fin de obtener los mejores lugares y no perderse ningún detalle de este espectáculo. Pese a las lluvias, los fans siguieron a la espera de todo lo que sería este espectáculo.

Los primeros en subir al escenario fueron The Hives, quienes se presentaron a las 7:00 p.m. con un show que sin duda se robó todas las miradas. Allí, ellos demostraron que quieren conquistar a todo su público de la capital y nuevamente pusieron a cantar a más de uno en medio del show.

Después, a las 9:30 p.m. My Chemical Romance llegó al escenario y sorprendió a todos los asistentes. Todos iban vestidos con sus ya conocidos trajes negros y un look bastante emo que los viene caracterizando en los últimos años.

Pero eso no es todo, sino que a lo largo de las canciones, se vieron en el escenario varios momentos en donde el teatro fue el verdadero protagonista. Había varias puestas en escena; mientras que ellos cantaban, se veía en el fondo un show con una propuesta totalmente innovadora que logró hacer de este concierto algo inolvidable.