Este fue el setlist oficial de My Chemical Romance en Colombia; la banda hizo historia con su show
Estas fueron las canciones que cantó ‘My Chemical Romance’ en su concierto en Bogotá, Colombia el pasado 10 de febrero.
La reconocida banda de rock ‘My Chemical Romance’ hizo historia con su concierto en Bogotá en el Vive Claro Distrito Cultural con un show por todo lo alto al que asistieron cientos de personas. Todo empezó a las siete de la noche, cuando, en medio de una tarde lluviosa, ‘The Hives’ llegó para poder sorprender a todos sus seguidores y dar una presentación que dejó su nombre en lo más alto.
Seguido de esto, todos estaban listos para la entrada triunfal de My Chemical Romance, quienes empezaron a tocar varias de sus canciones más icónicas, mientras que todas las personas volvieron a su pasado con estas interpretaciones. Fueron más de dos horas de música, en donde no solo recordaron todo lo que vivió una generación, sino que le dieron una puesta en escena perfecta a cada sencillo.
Los pogos, los momentos emo y cientos de cosas hicieron de esto una experiencia que nadie quiere olvidar. Ahora, la banda tiene todo listo para poder ir a su nuevo destino, México, en donde quieren dejar su música en lo más alto.
Fueron en total 25 canciones, varias de los primeros sencillos que lanzó la banda hace varios años, pero otras de las más recientes, que sin duda cantaron todos los asistentes con mucha emoción.
Por ahora, no se conoce si este sería el setlist oficial que se va a repetir en México y en los otros países que van a visitar los artistas en lo que es su gira mundial acompañados con The Hives, como la banda invitada.