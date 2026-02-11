Este fue el setlist oficial de My Chemical Romance en Colombia; la banda hizo historia con su show

La reconocida banda de rock ‘My Chemical Romance’ hizo historia con su concierto en Bogotá en el Vive Claro Distrito Cultural con un show por todo lo alto al que asistieron cientos de personas. Todo empezó a las siete de la noche, cuando, en medio de una tarde lluviosa, ‘The Hives’ llegó para poder sorprender a todos sus seguidores y dar una presentación que dejó su nombre en lo más alto.

Seguido de esto, todos estaban listos para la entrada triunfal de My Chemical Romance, quienes empezaron a tocar varias de sus canciones más icónicas, mientras que todas las personas volvieron a su pasado con estas interpretaciones. Fueron más de dos horas de música, en donde no solo recordaron todo lo que vivió una generación, sino que le dieron una puesta en escena perfecta a cada sencillo.

Los pogos, los momentos emo y cientos de cosas hicieron de esto una experiencia que nadie quiere olvidar. Ahora, la banda tiene todo listo para poder ir a su nuevo destino, México, en donde quieren dejar su música en lo más alto.

¿Cuál fue el setlist oficial que cantó ‘My Chemical Romance’ en Bogotá?

Fueron en total 25 canciones, varias de los primeros sencillos que lanzó la banda hace varios años, pero otras de las más recientes, que sin duda cantaron todos los asistentes con mucha emoción.

The end

Dead

This is how I disappear

The Sharpest Lives

Welcome to the black parade

I Don’t Love You

House of wolves

Cancer

Mama

Sleep

Teenagers

Disenchanted

Famous last words

The end

Blood

Give em hell

Boy Division

I’m not okay

The Ghost of you

My way home is through you

Bury me in black

Na na na

You know what they do to guys like us in prision

It’s not a fashion statement

Helena

Por ahora, no se conoce si este sería el setlist oficial que se va a repetir en México y en los otros países que van a visitar los artistas en lo que es su gira mundial acompañados con The Hives, como la banda invitada.