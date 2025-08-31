La teoría conspirativa detrás de los conciertos de My Chemical Romance: ¿esconden un ritual?

My Chemical Romance ha sido una de las bandas protagonistas de la escena musical en los últimos meses. La agrupación de Gerard Way ha regresado a los escenarios para poner a vibrar a sus fanáticos con los éxitos que marcaron a una generación ‘emo’,

La banda ha girado por varias ciudades de Estados Unidos y Canadá, y se espera que para el año 2026 aterrice en Colombia y Sudamérica.

Sin embargo, en las últimas semanas varios fanáticos se han sorprendido por una teoría conspirativa alrededor de algunos sucesos que han tenido lugar en los conciertos de la agrupación.

La teoría conspirativa detrás de los conciertos de My Chemical Romance

Para nadie es un secreto que My Chemical Romance presenta una gran puesta en escena. Esta banda ha mostrado varios momentos destacados, con actuación y escenografía incluida.

La temática de esta gira ha incluido una crítica social hacia los gobiernos dictatoriales y los mecanismos de opresión, basados en el clásico disco de la banda ‘The Black Parade’.

En estos shows la banda ha mostrado varios personajes curiosos. Estos han protagonizado momentos ‘climax’ en los conciertos.

Uno de ellos es el protagonista de la dictadura, y también algunos hombres que muestran ser sacrificados durante los conciertos en esta puesta de obra teatral.

Esto puede parecer simple teatro. Aun así la banda parece guardar un significado profundo detrás de esto. Incluso esto definiría el trasfondo de su gira.

En foros de Reddit los fanáticos han teorizado que detrás de estos actos temáticos se esconde un ritual que daría una profundidad real a la banda.

Algunos de estos fans han notado que el maquillaje de Gerard Way se ha mostrado cada vez más descuidado. Al mismo tiempo, el personaje del dictador parece tomar fuerza.

Esto ha llevado a muchos a teorizar que en la muestra teatral de la banda, el dictador le estaría robando la vida a My Chemical Romance.

Pero esta banda utilizaría estos sacrificios para recuperar la fuerza y mantenerse con vida de manera simbólica. Claramente esto ha sorprendido a muchos. Pero, a otros fans les ha disgustado, ya que prefieren escuchar canciones de la banda en este tiempo que se llevan a cabo las puestas en escena.

El show de MCM en Colombia

Lo cierto es que este show llegará a Bogotá a inicios de 2026, donde los fanáticos podrán seguir la continuación de esta trama, en una cita imperdible para los amantes de My Chemical Romance.