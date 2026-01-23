Millonarios reveló su nueva camiseta para el 2026-I: presentación, precio y más

Millonarios sorprendió a todos sus fanáticos durante este 23 de enero. El icónico club de la capital anunció una nueva indumentaria para este semestre 2026-I, y la presentó con varias fotografías que tuvieron a sus figuras como protagonistas.

Esta es una camiseta especial, con motivo del aniversario de 80 años de esta institución, por lo que hay varios detalles a destacar en esta nueva casaca.

Para que no se la pierda, aquí les contamos el precio, y les mostramos cada uno de los detalles de esta nueva indumentaria.

Millonarios reveló nueva camiseta para el 2026-I

Millonarios calienta motores para 2026. El equipo capitalino afronta el primer semestre de este nuevo año con gran emoción, y varias novedades en su plantel.

Claramente la más llamativa de estas es la llegada de Radamel Falcao. El histórico delantero vuelve a la capital para vestir la camiseta del que es hincha.

Sin embargo, hay novedades referentes justo a la camiseta que usarán Falcao y el resto de sus compañeros para este nuevo semestre.

Millonarios reveló una nueva indumentaria, con el color azul que lo caracteriza pero varios detalles especiales para este 2026. El equipo capitalino vestirá una casaca con su escudo de fondo en gran tamaño.

Del mismo modo, en la camiseta se puede leer la frase “80 años de pasión”, en referencia al aniversario 80 de este histórico club.

En esta presentación destacaron varios jugadores, como Andrés Llinás, y una frase en el post que dice “el azul trasciende generaciones.

Se espera que en los próximos partidos del ‘embajador’ se empiece a usar esta camiseta, en lo que será una nueva etapa deportiva para el equipo azul.

Este es el precio de la camiseta

Si desea comprar esta camiseta puede encontrarla en la página oficial de Adidas. Allí figura la casaca a un precio de 319.950 pesos colombianos. El mismo precio figura para la versión femenina de esta indumentaria.

La versión de niño también es ofrecida en este sitio web oficial, con un precio de 269.950 pesos colombianos. A su vez en dicha página podrá encontrar otros artículos de Millonarios como: chaquetas rompevientos, polos o camisetas de calentamiento para este nuevo semestre.