Así se jugará la fecha 9 de la Liga BetPlay: Millonarios recibe al Pereira; calendario de partidos

Después de vivir un fin de semana lleno de fútbol nacional e internacional, ya se dieron a conocer todos los detalles relacionados con la fecha nueve que se va a realizar en La Liga BetPlay en los próximos días. En esta oportunidad hay varios equipos que sí o sí necesitan ganar para poder seguir avanzando y sumando para entrar a los ocho.

Mientras tanto, otros ya tienen todo listo para poder avanzar a la siguiente ronda, teniendo resultados casi perfectos y ocupando el primer lugar. Así es el caso del Internacional de Bogotá, que en su gran debut no ha parado de sumar y ya tiene 17 puntos, así que muchos ya dicen que estaría clasificado.

Así se va a jugar la fecha nueve de la Liga BetPlay 2026-1

La Dimayor ya dio a conocer la nueva programación de sus partidos, así que ya varios de los que estaban pendientes, se van a jugar esta semana, con el fin de que todos los equipos queden al día. Así que ya se conoció cuáles serán los fixtures y horarios de los próximos encuentros deportivos por la fecha nueve.

En redes sociales, revelaron cuáles serán los partidos que se van a jugar esta semana y que van a finalizar el fin de semana en la fecha nueve. Allí, hay varios encuentros, entre ellos clásicos entre importantes equipos que llevan varios meses sin verse frente a frente.

Partidos de la fecha 9

Millonarios vs. Deportivo Pereira

Jueves 26 de febrero del 2026 a las 7:30 p.m.

Estadio El Campín en Bogotá

Jaguares vs. Junior de Barranquilla

Sábado 28 de febrero del 2026 a las 6:20 p.m.

Estadio Jaraguay

Once Caldas vs. Boyacá Chico

Viernes 27 de febrero a las 8:30 p.m.

Estadio Palogrande en Manizales

Alianza vs. América de Cali

Sábado 28 de febrero a las 4:10 p.m.

Estadio Armando Maestre Pavajeau en Valledupar

Medellín vs. Bucaramanga

Sábado 28 de febrero a las 8:30 p.m.

Estadio Atanasio Girardot de Boyacá

Pasto vs. Cúcuta

Domingo 1 de marzo del 2026 a las 2:00 p.m.

Estadio Departamental La Libertad

Además, se va a jugar el partido entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional que había sido aplazado en la fecha cinco. El juego se va a realizar el próximo miércoles 25 de febrero del 2026 a las 7:00 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá.