Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2026-I luego del triunfo de Millonarios ante Cúcuta Deportivo: ¿Entró a los 8?

Millonarios y Cúcuta Deportivo dejaron grandes emociones el pasado 9 de marzo en la Liga BetPlay 2026-I. El equipo ‘embajador’ logró imponerse en un choque clave para sus aspiraciones vivido en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Los capitalinos mantuvieron un empate reñido hasta el minuto 56, momento en el que Rodrigo Contreras volvió a mandar el balón en las redes.

Claramente esto genera gran emoción en los hinchas, sobre todo por unir una nueva victoria a la racha positiva del ‘albiazul’. Esto produjo cambios en la tabla de la Liga BetPlay 2026-I y aquí se lo mostramos.

Así va la tabla de la Liga BetPlay 2026-I

El pasado 9 de marzo dejó varios movimientos en la actualidad de la Liga BetPlay 2026-I. Algunos equipos vieron acción por la fecha 10 de este torneo, con partidos que dejaron gran emoción.

Uno de ellos fue Millonarios, quien derrotó de manera notable al Cúcuta Deportivo por un marcador de 2-0. El equipo de la capital se impuso en su casa, gracias a tantos de Rodrigo Contreras y Beckham Castro.

Esto encantó a los hinchas del equipo de la capital, sobre todo por conseguir una nueva victoria que confirma el buen estado de forma de ‘Millos’.

La jornada del 9 de marzo en el Fútbol Profesional Colombiano culminó con los siguientes resultados:

Millonarios 2-0 Cúcuta Deportivo

Llaneros 2-0 Jaguares de Córdoba

Deportivo Pasto 2-0 América de Cali

Con estos encuentros, la tabla de la Liga BetPlay 2026-I se ha definido de la siguiente manera:

1- Deportivo Pasto – 21 puntos

2- Once Caldas – 19 puntos

3- Inter de Bogotá – 19 puntos

4- Atlético Nacional – 18 puntos

5- América de Cali – 16 puntos

6- Junior de Barranquilla – 16 puntos

7- Deportes Tolima – 15 puntos

8- Atlético Bucaramanga – 14 puntos

9- Millonarios – 14 puntos

10- Llaneros – 14 puntos

11- Fortaleza – 14 puntos

12- Deportivo Cali – 12 puntos

13- Águilas Doradas – 12 puntos

14- Independiente Santa Fe – 10 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 10 puntos

16- Independiente Medellín – 7 puntos

17- Cúcuta Deportivo – 6 puntos

18- Deportivo Pereira – 4 puntos

19- Boyacá Chicó – 4 puntos

20- Alianza – 4 puntos

Por el momento, Millonarios no ha entrado a los primeros 8 que dan pase a los cuadrangulares. Sin embargo, un nuevo triunfo podría dejar al equipo azul en buena posición.