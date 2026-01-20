¿Quién es Edgar Elizalde? El nuevo fichaje de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-I

Millonarios y Edgar Elizalde confirmaron su unión para este 2026-I. El equipo capitalino confirmó su llegada como nuevo fichaje para este semestre, donde enfrentará varios retos competitivos dentro de la cancha.

El ‘embajador’ ha llevado a cabo una gran cantidad de incorporaciones, con el objetivo de competir en todos sus frentes, y esta es una de las grandes novedades presentadas.

En caso de que no conozca detalles sobre la carrera de Edgar Elizalde, aquí les presentamos algunos aspectos claves sobre este nuevo jugador para el equipo de la capital.

¿Quién es Edgar Elizalde? El nuevo fichaje de Millonarios

Millonarios ha presentado una gran cantidad de novedades en su plantilla para este 2026-I. El equipo capitalino ha conseguido varios fichajes claves para apuntalar cada una de las líneas de su cancha.

Uno de ellos es justamente Edgar Elizalde. Este jugador llega a Millonarios, como un fichaje de talla internacional, incluso con recorrido europeo.

Elizalde llega al equipo azul a sus 25 años de edad, con la ambición de conseguir un puesto en la titular de los dirigidos por Hernán Torres.

Este jugador se desempeña como lateral izquierdo, y es de nacionalidad uruguaya, país donde ha jugado con las divisiones menores de la selección ‘charrúa’.

La carrera de este jugador ha contado con 7 clubes antes de su llegado de Millonarios. Estos clubes han sido: Pescara, Catanzaro y Juve Stabia en Italia, Peñarol y Liverpool en Uruguay, e Independiente de Avellaneda y Platense en Argentina.

Este último fue su equipo más reciente, donde ha mostrado varios destellos de su esfuerzo en la cancha. Elizalde puede desempeñarse tanto como lateral, como también en el puesto de defensa central.

Su contrato firmado por Millonarios es por 1 año, y llega al club como agente libre, para desempeñarse en el equipo capitalino.

¿Cuándo vuelve el ‘embajador’?

Luego de oficializar la adquisición de Elizalde como nuevo jugador d4el club, Millonarios vuelve a enfocarse en la Liga BetPlay 2026-I.

El próximo encuentro del ‘embajador’ se llevará a cabo el próximo 25 de enero cuando se mida al Junior de Barranquilla, desde el estadio Nemesio Camacho El Campín.

En este choque el equipo capitalino buscará mejorar su posición tras caer en su debut frente al Atlético Bucaramanga como visitante.