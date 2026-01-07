Así está la tabla de máximos goleadores de la Liga Betplay

A lo largo de los años, los jugadores han construido una larga trayectoria llena de éxitos en el país. El regreso de Radamel Falcao a Millonarios para su “Last Dance” emocionó a todos los seguidores del ‘embajador’, al igual que los seguidores de su juego. El delantero buscará anotar varios tantos en esta temporada y conseguir mayor posición en la tabla.

Cabe resaltar que, si hablamos de la posición de Falcao en la tabla de máximos goleadores de la Liga, el jugador no compite los primeros lugares. Lo anterior, debido a que su carrera la realizó en gran parte en Europa, sumando únicamente 11 goles; la cabeza que es Dayro Moreno tiene una suma de 220 tantos.

Tabla de máximos goleadores históricos de Colombia; así está Falcao

La situación es completamente diferente cuando hablamos de máximos goleadores de la historia en Colombia. Falcao ha marcado una trayectoria impecable, llena de grandes celebraciones dentro del campo de juego en los diferentes equipos por los que ha pasado hasta hoy. Sin duda, el ‘Tigre’ ha hecho ‘rugir’ más de una vez a la hinchada que sigue cada uno de sus pasos en el fútbol profesional.

Ahora, su ‘competencia’ directa es Dayro Moreno, quien le gana la primera posición tras superarlo por 17 goles. El capitán del Once Caldas viene de un 2025 espectacular, donde mantuvo un muy buen ritmo en la Liga y la Copa Sudamericana.

Falcao por su parte, sufrió con las lesiones el año pasado, pero este regreso a Millonarios es su oportunidad de oro. Con 39 años, el ‘Tigre’ necesita marcar aproximadamente un gol cada dos partidos este semestre para poner a sufrir a Dayro en la tabla.