¿Muy bajo? Este es el valor de Radamel Falcao en el mercado tras su regreso a Millonarios

Radamel Falcao García regresa al fútbol profesinal colombiano. Millonarios confirmó oficialmente el regreso del delantero samario, quien afrontará su tercera etapa con el club capitalino y disputará la primera temporada de la Liga BetPlay 2026.

El ‘Tigre’ volverá a vestir la camiseta del equipo de sus amores luego de seis meses sin actividad profesional. Como en sus ciclos anteriores, Falcao portará el dorsal número 9 y será una de las principales referencias ofensivas del conjunto azul.

Esta será la tercera vez que Falcao juegue con Millonarios, tras haber integrado el plantel en el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025. Aunque en esas temporadas no logró levantar el título de liga, su rendimiento fue destacado. En total, disputó 29 partidos y anotó 11 goles.

Además de su regreso simbólico, Falcao se convierte en uno de los refuerzos más importantes del club para este semestre. Su nombre se suma a una lista de incorporaciones que busca fortalecer al equipo de cara a los retos locales e internacionales que se avecinan.

El valor de Falcao en el mercado tras regreso a Millonarios

Más allá de lo deportivo, el regreso de Falcao también ha generado conversación por su valor actual en el mercado. Según el portal especializado Transfermarkt, el delantero colombiano tiene una cotización de 100.000 euros, cifra que se mantiene desde la última actualización realizada en octubre de 2025.

Este valor refleja el natural descenso en su precio con el paso de los años. A mediados de 2024, antes de firmar por primera vez con Millonarios, el valor de Falcao rondaba los 800.000 euros. Desde entonces, la edad y la continuidad han influido en la reducción de su valor, una tendencia que ya se venía presentando desde su etapa en el fútbol turco.

Cabe recordar que el pico más alto de su carrera lo alcanzó en 2013, cuando defendía los colores del Atlético de Madrid y su ficha llegó a costar 60 millones de euros, siendo uno de los delanteros más cotizados del mundo en ese momento.

En la actualidad, Falcao no se encuentra entre los jugadores con mayor valor económico del plantel de Millonarios. La lista es encabezada por Andrés Llinás, valorado en 1,4 millones de euros, seguido por Nicolás Arévalo, con un millón de euros, y Mateo García, uno de los refuerzos recientes, cotizado en 900.000 euros.