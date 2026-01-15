Así fue el regreso de Falcao con Millonarios en el partido amistoso con Boca Juniors

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios generó gran expectativa entre los aficionados y el mundo del fútbol. En un partido amistoso frente a Boca Juniors, el delantero colombiano volvió a vestirse con los colores del club bogotano. Sin duda, el momento desató grandes emociones y recuerdos de su exitosa trayectoria.

La presencia de ‘El Tigre’ en la cancha no solo prometió espectáculo, sino que también reafirmó su compromiso con el equipo que marcó un nuevo capítulo en su carrera profesional.

Lea también: Hora y dónde ver en VIVO River Plate vs. Millonarios HOY; Falcao se viste de azul nuevamente

Así fue el regreso de Falcao con Millonarios

Radamel Falcao corrió los primeros minutos de este 2026 luciendo la camiseta del equipo capitalino, emocionando a toda la hinchada. El delantero que ingresó al minuto 65 por Rodrigo Contreras, nuevo fichaje de Millonarios dirigido por Hernán Torres que se confirmó en las últimas horas.

Boca Juniors empató este miércoles 0-0 con el equipo capitalino colombiano en la primera edición de la Copa Miguel Ángel Russo, competición amistosa en honor al fallecido entrenador argentino. El partido que se disputó en el estadio ‘La Bombonera’ de Buenos Aires, celebró en un clima muy emotivo. Con numerosos homenajes a ‘Miguelo’, que ocupó el banquillo de ambos clubes y murió el pasado 8 de octubre a los 69 años.

Le puede interesar: Falcao García regresa a Millonarios, pero se perderá los primeros partidos: ¿por qué?

Antes del encuentro los jugadores de ambos equipos posaron juntos sobre un cartel con el nombre y la imagen de Russo. El rostro fue colocado también antes del partido en el círculo central, junto a la frase “Amor con amor se paga”.

El partido se presentó favorable desde el comienzo para el Xeneize, que contó con el español Ander Herrera y el internacional argentino Leandro Paredes. Ambos como generadores de juego en el medio campo y con la mayor cantidad de ocasiones, sobre todo con remates desde media distancia.

Falcao, de 39 años, tuvo un partido especial dado que ha sido autor de goles importantes contra el conjunto argentino cuando vestía la camiseta de River Plate. El duelo de este miércoles representó el primer partido de Claudio Úbeda en el banquillo Xeneize desde ser reconfirmado en el cargo tras el fallecimiento de Russo.

*Con información de EFE