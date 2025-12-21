Tendencias

Créditos: Millonarios – Getty Images

El matrimonio con más aguante; Jugador de Millonarios dio el ‘sí’ al mejor ritmo de la instrumental

Jugador de Millonarios se casó y la insutrumental de Millonarios fueron los invitados especiales a la boda.

Daniela González
Millonarios es uno de los equipos más grandes en la historia del fútbol colombiano, por lo que muchos de sus jugadores en la actualidad fueron hinchas embajadores en su infancia. Incluso, en varias ocasiones se les ha visto en fotos de cuando eran niños, con la camiseta del cuadro albiazul. Uno de ellos es Andrés Llinas, mejor conocido como ‘El Mono’, uno de los jugadores estrellas del cuadro embajador, quien con el paso de los años se ganó el corazón de todos los hinchas. Además, él es el verdadero fan del equipo, pues no pierde la oportunidad para mencionar que el cuadro de la capital es el de sus amores, porque no solo es el crack del equipo, sino su mayor hincha. Leer más: Estos son todos los partidos que va a jugar Millonarios en fase de grupos de la Liga BetPlay 2026-1

Andrés Llinas invitó a la instrumental de Millonarios a su matrimonio

El reconocido deportista llegó al altar el pasado sábado 20 de diciembre del 2025 con su novia, Sofía. Desde hace varios días se veía hablando de todo lo que sería su compromiso, teniendo en cuenta que fue hace pocas semanas que se comprometieron en un momento totalmente privado para la pareja.
@losmillonariosnetFelicidades Andrés Llinás y Sofía Escobar que sea una vida de amor y felicidad. Que se vengan muchos triunfos de Millonarios de ahora en adelante. 🫂💙 ♬ sonido original – LM.Net
Aunque muchos se esperaban uno de los matrimonios más lujosos del año, el jugador sorprendió al invitar a su boda a toda la instrumental de la barra de Millonarios ‘Los Comandos Azules’. Ellos fueron los encargados de amenizar la entrada de los novios al salón de eventos, por lo que se les ve bailar varias de las canciones en honor al equipo albiazul. Seguir leyendo:  Así quedó el ranking de clubes de la CONMEBOL 2025 ¿En qué puesto quedó Millonarios? Pero eso no es todo, pues hubo tiempo para las fotos, en donde Llinas agradeció a todos los presentes por acompañarlo en ese momento. Incluso, aseguró que estaba feliz de compartir este momento, al mejor estilo de un amante de Millonarios.
@dllinasSolo millosss locaaa aménnnn ♬ sonido original – 16⭐️
Los comentarios no se hicieron esperar, pues fueron muchas las personas que hablaron sobre “tener una boda soñada”, haciendo énfasis en querer un matrimonio al mejor estilo de Millonarios. Mientras que otros hablan de la peculiar forma en la que logró unir a sus dos más grandes amores, el fútbol y su nueva esposa. El jugador, Andrés Llinas, ya está en la última fase de su proceso de recuperación de la lesión que sufrió durante un partido en la Liga BetPlay 2025-2, por lo que se espera que llegue pronto a las canchas para sumar puntos con los embajadores.
