El matrimonio con más aguante; Jugador de Millonarios dio el ‘sí’ al mejor ritmo de la instrumental
Jugador de Millonarios se casó y la insutrumental de Millonarios fueron los invitados especiales a la boda.
Aunque muchos se esperaban uno de los matrimonios más lujosos del año, el jugador sorprendió al invitar a su boda a toda la instrumental de la barra de Millonarios ‘Los Comandos Azules’. Ellos fueron los encargados de amenizar la entrada de los novios al salón de eventos, por lo que se les ve bailar varias de las canciones en honor al equipo albiazul. Seguir leyendo: Así quedó el ranking de clubes de la CONMEBOL 2025 ¿En qué puesto quedó Millonarios? Pero eso no es todo, pues hubo tiempo para las fotos, en donde Llinas agradeció a todos los presentes por acompañarlo en ese momento. Incluso, aseguró que estaba feliz de compartir este momento, al mejor estilo de un amante de Millonarios.
@losmillonariosnetFelicidades Andrés Llinás y Sofía Escobar que sea una vida de amor y felicidad. Que se vengan muchos triunfos de Millonarios de ahora en adelante. 🫂💙 ♬ sonido original – LM.Net
Los comentarios no se hicieron esperar, pues fueron muchas las personas que hablaron sobre “tener una boda soñada”, haciendo énfasis en querer un matrimonio al mejor estilo de Millonarios. Mientras que otros hablan de la peculiar forma en la que logró unir a sus dos más grandes amores, el fútbol y su nueva esposa. El jugador, Andrés Llinas, ya está en la última fase de su proceso de recuperación de la lesión que sufrió durante un partido en la Liga BetPlay 2025-2, por lo que se espera que llegue pronto a las canchas para sumar puntos con los embajadores.
@dllinasSolo millosss locaaa aménnnn ♬ sonido original – 16⭐️