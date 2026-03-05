¿Cuánto vale Rodrigo Contreras? La flamante figura de Millonarios en Copa Sudamericana

Rodrigo Contreras es una de las mayores figuras en la actualidad del fútbol colombiano y sudamericano. Este importante delantero proveniente de Argentina brilló durante el pasado 4 de marzo, gracias a 2 tantos históricos.

El ariete que milita en Millonarios logró una actuación flamante frente al Atlético Nacional, con un doblete de goles inolvidable, que incluyó un tanto potente desde mitad de cancha.

Más noticias: La histórica marca que rompe Radamel Falcao en Millonarios: supera a todo el fútbol colombiano

Ante esta actuación, muchos han girado su atención hacia este delantero de 30 años, y por ello, aquí les contamos cual sería su valor en el mercado.

¿Cuánto vale Rodrigo Contreras?

Para nadie es un secreto que Rodrigo Contreras ha sido una de las mayores figuras de Millonarios en este primer semestre de 2026. El equipo de la capital ha conquistado varios puntos destacados, gracias al poderío ofensivo del argentino.

Este atacante ha conseguido 5 goles en apenas 8 partidos, donde ha demostrado su olfato goleador, y también su fuerza y poderío desde el área.

Su buena actualidad se vio consagrada con su inolvidable doblete frente al Atlético Nacional el pasado miércoles. En un choque clave por la clasificación para la Copa Sudamericana, Contreras brilló.

Más noticias: Así fue el golazo de Rodrigo Contreras en Nacional vs Millonarios por Sudamericana 2026

Desde el primer tiempo, el atacante selló su nombre en el partido, con un remate notable desde mitad de cancha. El argentino vio mal parado a David Ospina, y clavó un gol inolvidable.

Sin embargo, Contreras también guardó resto goleador par el segundo tiempo, cuando logró definir de manera certera un mano a mano, para definir un 1-3 definitivo.

Claramente esto encantó a la hinchada ‘embajadora’, pero, también sirvió para que varios aficionados en Sudamérica destaquen a este delantero como uno de los más brillantes del momento en el continente.

Según Transfermarket, sitio especializado en el mercado de fichajes futbolístico, el valor actual de Rodrigo Contreras es de 1,2 millones de euros (5.221.320.000 pesos colombianos).

Cabe recordar que Millonarios es el equipo número 14 en la carrera de Contreras, luego de una extensa carrera que incluye clubes como:

San Lorenzo

Gimnasia y Esgrima La Plata

Sporting Braga B

Quilmes

Arsenal

Deportes Antofagasta

Necaxa

Aldosivi

Defensa y Justicia

Platense

Deportes Antofagasta

Everton

Universidad de Chile

La llegada de Contreras a Millonarios se dio este 2026, y los hinchas esperan que el argentino siga dando tantos inolvidables que lo posicionen como figura en Colombia y Sudamérica.